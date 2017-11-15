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Ağrı'daki terör operasyonu

- Eleşkirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleri ile teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın, şehadet haberi Mersin'deki ailesine verildi

Ağrı'daki terör operasyonu

MERSİN (AA) - Ağrı'nın Eleşkirt ilçesi kırsalında, güvenlik güçleriyle teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş İsmail Hakkı Doğan'ın (23), memleketi Mersin'deki baba evine acı haber ulaştı.

Doğan'ın merkez Mezitli ilçesi Doğulu Mahallesi'ndeki baba evine gelen askeri yetkililer, şehadet haberini aile yakınlarına verdi. Şehidin annesi Emine Doğan, haber üzerine büyük üzüntü yaşadı.

Şehadet haberinin ardından Doğan'ın yakınları da taziye için eve geldi. Şehidin ailesinin evine Türk bayrakları asıldı.

Şehidin annesi Doğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, oğluyla en son dün görüştüğünü belirterek, "İkindi vakti konuştum. Göreve gitti. Akşam 17.00 gibi araziye çıkmıştı. Bugün de dönecekti. Kısmet olmadı. Kısmet öyleymiş. 'Anne arkamdan dua et. Canımız Allah'a emanet' derdi her zaman." ifadelerini kullandı.

Şehidin 1,5 yıllık evli olduğu öğrenilirken, ağabeyi Emin Doğan'ın da İstanbul'da kısa dönem olarak vatani görevini yaptığı, acı haberin ardından Mersin'e gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.


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