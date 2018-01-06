Ağrılı kadınların kaderi

AĞRI (AA) - FAHRETTİN GÖK - Ağrı'da, kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla oluşturulan ve içinde beceri kurslarının olduğu Aile Destek Merkezi (ADEM) sayesinde binden fazla kadın okuma yazma öğrenip meslek sahibi oldu.

Kent merkezinde 2 yıl önce hizmete konulan ADEM'e müracaat eden dar gelirli kadınlar öncelikle okuma yazma kurslarına alındı. Burada öğretmenler nezaretinde iki aylık eğitime tabi tutulan kadınlara ilkokul düzeyinde okur yazarlık belgesi verildi.

Bugüne kadar bini aşkın kadın aldıkları bu eğitimin ardından okur yazarlık, el sanatları, Kur'an-ı Kerim, dikiş nakış, ana sınıfı eğitmenliği gibi çeşitli meslek edindirme kurslarına yönlendirildi.

Eğitmenler gözetimindeki kurslarda el becerileri de gelişen kadınlar, dikiş ve el sanatları atölyesinde yaptıkları çeyizlik eşya, nevresim takımları, oyuncak ve tekstil mutfak ürünlerinin satışından gelir elde etme imkanı buldu.

Toplum baskısından kurtularak sosyalleşme imkanının sunulduğu, sosyal ve kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği merkezde, kursiyer kadınların çocukları için kreş imkanı da sunuluyor.

Gelen talep üzerine merkezde bu yıl aşçılık, pastacılık, ebru ve tezhip kurslarının da açılması amaçlanıyor.

- ADEM sayısı artırılacak

Ağrı Valisi Süleyman Elban, merkezde öncelikle kadınlara okur, yazarlık eğitimi verildiğini hatırlattı. Elban, şöyle konuştu:

"Merkezde binin üzerinde kadınımız okuma ve yazmayı öğrendi. Bu sayı her geçen gün de artıyor. Tüm kurslarda ilk şartımız eğitim. Kursiyerler ilk önce okuma yazma kursuna gidiyor. Bunu tamamlayan arkadaşlarımız diğer kurslara devam ediyor. Kadınlarımızın eğitim seviyesi, dünyaya bakış açıları ve yetenekleri açısından gelişmesini istiyoruz. Okuma yazmanın yanında alacakları kurslarla, aile ya da sosyal hayatta da kendilerini çok rahat geliştirebileceklerini düşünüyoruz. Çünkü o şekilde kendileri de birçok kaynaktan yararlanabilecekler."

Elban, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından alınan proje desteğiyle Patnos ilçesinde de yer tahsisi yaparak çalışmalara başladıklarına işarete ederek, bu projeyi hem il merkezinin diğer mahalleleri hem de ilçelerde süratli şekilde yaygınlaştırmak istediklerini aktardı.

Kadınların iş hayatına katılması noktasında çalışmalarının olduğunu dile getiren Elban, "Kurs alan kadınlarımızın bir kısmının istihdam beklentisi bulunmayabilir. Özellikle genç ve gelir düzeyi düşük olan arkadaşlarımızın da bir istihdam beklentisi olabilir. Onunla ilgili de çalışmalarımız var. " dedi.

- "Burada eğitmen, idareci yok, abla kardeş gibiyiz"

Ağrı ADEM Proje Koordinatörü Esra İnanlı Yalpa da ADEM'de genel amacın aralarında şiddet mağdurlarının da bulunduğu kadınları sosyalleştirip topluma kazandırmak olduğunu söyledi.

Kursiyer kadınlara bir şeyler öğretip gelir kapısı açmalarına imkan sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Yalpa, "Üçüncü yılımızda yoğun ve aktif şekilde devam ediyoruz. Buradaki atölyelerde sadece dikiş, nakış eğitimi verilmiyor, kadın haklarıyla ilgili seminerler ve çeşitli etkinlikler düzenleniyor, burada onlara aile gibi davranıyoruz. Burada eğitmen, idareci yok, abla kardeş gibiyiz. Böyle olunca kadınlar daha rahat davranıyor ve sıkıntılarını anlatıyor. " diye konuştu.

Kursiyerlerden Cevahir Bozyel ise çok güzel ortamda ailelerine destek olmak için bulunduklarını anlatarak, "ADEM'in bize çok faydası oldu, bilmediğimiz çok şeyi öğrendik. Herkes bizimle çok yakından ilgileniyor. Oyuncak bebek, nevresim çeşitleri yaptık. Destek verilirse kendime iş yeri açmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.