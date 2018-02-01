AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı açılış töreni

İZMİR (AA) - Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, tarım sektöründe yeni destek ve projelerle istikrarlı büyümeyi sağladıklarını belirterek "Avrupa’nın en büyük tarımsal ekonomisi olduk." dedi.

Türkiye'nin en büyük tarım fuarı "AGROEXPO Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı" Fuarizmir’de Bakan Fakıbaba'nın katıldığı törenle 13. kez kapılarını açtı.

Törende konuşan Bakan Fakıbaba, fuarların yeni üretim teknikleri ve teknolojiyle buluşmayı sağlayan organizasyonlar olduğunu belirtti.

Tarımın insanlığın en eski uğraşlarından biri olmasına rağmen son dönemde stratejik önemini artıran bir sektör haline geldiğine dikkati çeken Fakıbaba, "İnsan neslinin devamı, sağlıklı beslenme için tarım olmazsa olmazdır. Tarım sadece üreticileri değil tüketicileri doğrudan ilgilendiren bir sektördür." dedi.

Fakıbaba, dünyada 1 milyara yakın insanın açlıkla, 1,2 milyara yakın insanının da yetersiz beslenme ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Hızla artan dünya nüfusu ve insanların ihtiyaçlarında görülen değişiklikler tarımın önemini artırıyor. Tarım iktisadı bir faaliyet alanı haline geldi. Tarım ve gıda sadece yiyeceğimiz değil geleceğimiz olmuştur.” ifadelerini kullandı.

Dünyada önemi artan tarımın Türkiye ekonomisine de ciddi katkılar sağladığını aktaran Bakan Fakıbaba, şöyle devam etti:

"Sektöre yönelik yasal düzenlemeler, projeler ve verilen yeni desteklerle tarımda istikrarlı bir büyüme sağlandı. Avrupa’nın en büyük tarımsal ekonomisi olduk. 2002’de Avrupa’da tarımsal ekonomide 4. sıradayken 2005’ten beri birinci sıradayız. 2002'de 4 milyar dolar civarında olan tarımsal ürün ihracatımız, 4 kat artarak 2016 sonu itibarıyla 16 milyar dolara yükseldi. 186 ülkeye bin 536 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyoruz."

- "Tarım 4.0 sürümü"

Tarımda makineleşmeyi, üreticiyi teknoloji ile buluşturmayı, daha fazla ürün ve gelir sağlayacak düzenlemeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Fakıbaba, tarımsal üretim ve arz güvenliği, bitki sağlığı, hayvan sağlığı ve refahı gibi konulara büyük önem verdiklerini vurguladı.



Fakıbaba, sanayide yeni nesil üretim tekniklerini ifade eden "Sanayi 4.0" gibi tarımda da "Tarım 4.0"e geçmeye hazırlandıklarını, buna kırsal bölgelerde kalkınma hamlesiyle başlayacaklarını söyledi. Süt sağım robotu, akıllı tasma, toprağın nem yapısının akıllı telefonlarla kontrolü gibi teknolojik gelişmelerin tarımda kullanıldığını anımsatan Fakıbaba, bu alandaki desteklerin devam edeceğini bildirdi.

- "Ortak akıl oluşturmalıyız"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar da fuarın önemine değinerek, TZOB'un 174 bini kadın olmak üzere 496 bin çiftçiye eğitim verdiğini aktardı.

Çiftçileri bilgiyle buluşturduklarını anlatan Bayraktar, "Türkiye'nin tarım potansiyeli çok yüksek. Çiftçilik yapanların kıymetini çok iyi anlamalıyız. Biz içinde bulunduğumuz coğrafyanın gıda güvenliğini sağlamaya talibiz. Ülkemizde bulunan ilgili bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla ortak akıl oluşturmamız lazım. Kavga ederek değil birlikte çalışarak hedeflerimize ulaşacağız." şeklinde konuştu.

Orion Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Tan ise bu yıl fuarın ana temasının 'Tarım 4.0' olduğunu belirterek, "Fuarımızda ilk kez çok uluslu iş fuarı düzenlenecek. 2 binden fazla yerli ve yabancı firma ikili görüşmelerde bulunacak. Fuarda 500 milyon dolarlık ticaret hacmi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Bakan Fakıbaba ile çeşitli ülkelerden gelen heyetler, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ve sektör temsilcileri fuarın açılışını gerçekleştirdi.