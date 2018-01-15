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Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Agung Yanardağı yeniden kül ve duman püskürtmeye başladı

CAKARTA(AA) - Endonezya’nın Bali Adası’nda faaliyette olan Agung Yanardağı'nın yeniden kül ve duman püskürtmeye başladığı bildirildi.

Ulusal Afet Zararlarını Azaltma Ajansı Sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, yanardağda orta şiddette meydana gelen patlamayla çıkan kül ve dumanın yaklaşık 2 bin 500 metre yüksekliğe ulaştığını açıkladı.

Nugroho, yanardağın 6 kilometrelik çapında en yüksek seviyede alarm durumunun devam ettiğini ve bu mesafe içerisinde insanların faaliyette bulunmaması gerektiğini ifade etti.

Volkanik hareketlilik halen üst seviyede devam ediyor

Bu arada Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) de patlamanın kısa süreli gerçekleştiğini ve yanardağdaki volkanik hareketliliğin halen üst seviyede devam ettiğini duyurdu.

Eylül ayında bu yana devam eden yanardağdaki hareketlilik ve olası büyük bir patlama riskine karşın yanardağ civarında yaşayan yaklaşık 50 bin kişi de güvenli bölgeye tahliye edilmişti.

Ülkenin en çok turist çeken bölgesi Bali Adası'ndaki Agung Yanardağı, en son 1963'te patlamış ve yaklaşık bin 100 kişi hayatını kaybetmişti.

Muhabir: Mahmut Atanur

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Agung YanardağıBaliEndonoezyaKül Ve Duman
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