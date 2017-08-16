Ahiler, tarım ve hayvancılık fuarında buluştu

KIRŞEHİR (AA) - Anadolu'da yaklaşık 800 yıl önce uluslararası pazarların kurulduğu Ahiliğin başkenti Kırşehir'de, bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı törenle açıldı.

Kırşehir Belediyesi Kapalı Pazar Yeri Teşhir Alanı'nda düzenlenen fuarda, başta İstanbul, Bursa, Konya ve Trabzon olmak üzere Türkiye'nin farklı illerinden 60 firma stant açtı. Bir firma tarafından organize edilen ve üç gün sürecek fuarda, traktör, pulluk, ilaçlama makineleri, gübre makineleri gibi birçok teknolojik ürün sergileniyor.

Kırşehir Valisi Necati Şentürk, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Anadolu'nun medeniyetler beşiği ve kesişme noktası olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Tarihte ilk kez Anadolu'da uluslararası nitelikte fuarı Ahiler kurmuşlardır. Adı da yabanlı fuarıdır. Buraya Çin'den, Avrupa'dan, Asya'dan ve dünyanın bir çok yerinden kervanlarla metalar yabanlı fuarına geliyordu. Alıcı, satıcı ile buluşuyordu. Arz ve talep durumuna göre bugünkü serbest piyasa şartlarına uygun bir pazar kuruluyordu. Bununla ne kadar iftihar etsek azdır. Bunun bir kalıntısı olarak hala Kayseri'nin bir ilçesinde yabanlı fuarı kurulur. Bunu çok az insan biliyor. Ahilerle ilgili incelemelerinde ben bunu fark ettim. Ahiler, yani atalarımız ticareti ve sanatı iyi biliyorlar."

Bu topraklarda ilk kez kalite standardını Ahilerin oluşturduğunu belirten Şentürk, "Ne Avrupa ne Amerika, ticaretin en güzelini en kaliteli ve ahlaklısını bu topraklarda atalarımız yapmışlardır." dedi.

Kırşehir'in bozkır ikliminin hayvancılığa son derece müsait olduğuna işaret eden Şentürk, bu nedenle Kırşehir etinin İstanbul'da marka olduğuna dikkati çekerek, "Hayvancılık için en iyi iklim bozkırın bu topraklarında mevcuttur. Hayvancılık için en iyi klima Kırşehir klimasıdır. Ne soğuk ne sıcak. Niçin bizim etlerimiz İstanbul'da marka konumunda? Üreticilerimiz bilinçli, insaflı, hormon kullanmıyor, antibiyotik basmıyor." ifadelerini kullandı.

Kırşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Selahattin Ekicioğlu da başta oda olmak üzere Kırşehir Valiliği, Belediyesi ile çok sayıda sivil toplum kuruluşunun destek verdiği fuarın 3 gün süreceğini ve 60 firmanın stant açtığını dile getirdi.

Kırşehir'de tarım ve hayvancılığın gelişmesi için farklı projeler uyguladıklarını anlatan Ekicioğlu, şunları kaydetti:

"Kırşehir'de üretim kapasitesini artırmak, işveren ile işçi diyaloğunu geliştirmek amacıyla farklı projelerimiz devam ediyor. İnovasyon Merkezi Proje'miz sürüyor. Orası tamamlandığında fuarlarımızı bu merkezde devam ettirmeyi planlıyoruz. Kırşehir hayvancılığını dünyaya açmak için proje hazırladık. Üreticilerimize geziler düzenleyerek dünyadaki hayvancılıktaki gelişmelerini yakından takip etmelerini önemsiyoruz. Türkiye'nin hayvan ithalatının önüne geçmek için Kırşehir'i ön plana çıkarmayı planlıyoruz."

Fuarın açılışına, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz, il protokolü, sivil toplum kuruluşu başkanları ve çiftçiler katıldı. Protokol üyeleri, açılışın ardından stantları gezerek bilgi aldı.