Ahırdaki yangını söndürmek için seferber oldular

KÜTAHYA (AA) - Kütahya'nın Domaniç ilçesinde vatandaşlar, bir ahırda çıkan yangını söndürmek için seferber oldu.

Çiftlik köyünde nişan töreni hazırlığı yapılan Emin Ünlü'ye ait evin bitişiğindeki ahırda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Köylüler ve nişan için davetli vatandaşlar, ahırdaki büyükbaş hayvanları kurtarmak ve yangını söndürmek için seferber oldu.

Vatandaşlar hortumlarla su tutarak alevlerin etrafa sıçramaması için yoğun çaba gösterdi. Yangının daha da büyümemesi için ahırdaki samanlar da traktörlerle uzaklaştırıldı.

Domaniç Belediye Başkanı Sahvet Ertürk'ün koordine ettiği söndürme çalışmaları sonucunda yangın, çevredeki binalara sıçramadan Domaniç ve Çukurca belediyeleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı itfaiye ekiplerince 2 saat süren çalışma sonucunda söndürüldü.

Tamamen yanan ahır ise kullanılamaz hale geldi.