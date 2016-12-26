Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Kreşlerden KDV indirimi talebi
Kreşler KDV indirimi istiyor
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Otokar zırhlı da hız kesmedi
Futbolda en iyi çıkış yapan 11 belirlendi
İşte en iyi 11 futbolcu
Hizmet ihracatında ilk 500 belli oldu
Uçuranlar ilk iki sıraya uçtu
En uzun gecede cirosu yüzde 75 arttı
En uzun gecede cirosu yüzde...

Ahıska Türkleri için "moral" programı

- Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri için düzenlenen programda, tiyatro oyunları sahnelendi, türküler okundu

Ahıska Türkleri için

ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri için "moral" programı düzenlendi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından, Ahıska Türkü ailelerin Türkiye'ye gelmelerinin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen program, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Ahıska Türklerinin komedi tiyatro ekibi "Miko Show" tarafından oyunlar sahnelendi. Ahıska Türkü sanatçılar, türküler okudu. Salomat Makhsudova, seslendirdiği "Vatan" isimli şarkıyla büyük alkış aldı.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte Ahıska Türkü 418 ailenin Erzincan'a yerleştiğini söyledi.

Bir yıl içinde Ahıska Türkleri için meslek edindirme, Türkçe gibi çeşitli branşlarda kurslar düzenlendiğini anlatan Uçar, "Bunlar halkımızın yerleşmesinde, motivasyonunda çok büyük rol oynadı." dedi.

Ahıska Türklerinin burada mutlu olduğunu vurgulayan Uçar, "Halkımız bu bayrağın altında, devlet olmanın, vatanda yaşamanın mutluluğunu duyuyor. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Uçar, bundan sonraki süreçte, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un öncülüğünde yeni projelerle Ahıska Türklerine hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Programa, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, AK Parti İlçe Başkanı Selami Karatepe de katıldı.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Ahıska TürkleriErzincanÜzümlü
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.