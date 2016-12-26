ERZİNCAN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkleri için "moral" programı düzenlendi.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) tarafından, Ahıska Türkü ailelerin Türkiye'ye gelmelerinin birinci yılı dolayısıyla düzenlenen program, İl Müftülüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programda, Ahıska Türklerinin komedi tiyatro ekibi "Miko Show" tarafından oyunlar sahnelendi. Ahıska Türkü sanatçılar, türküler okudu. Salomat Makhsudova, seslendirdiği "Vatan" isimli şarkıyla büyük alkış aldı.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu süreçte Ahıska Türkü 418 ailenin Erzincan'a yerleştiğini söyledi.

Bir yıl içinde Ahıska Türkleri için meslek edindirme, Türkçe gibi çeşitli branşlarda kurslar düzenlendiğini anlatan Uçar, "Bunlar halkımızın yerleşmesinde, motivasyonunda çok büyük rol oynadı." dedi.

Ahıska Türklerinin burada mutlu olduğunu vurgulayan Uçar, "Halkımız bu bayrağın altında, devlet olmanın, vatanda yaşamanın mutluluğunu duyuyor. Bu da bizi son derece memnun ediyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Uçar, bundan sonraki süreçte, DATÜB Genel Başkanı Ziyatdin Kassanov'un öncülüğünde yeni projelerle Ahıska Türklerine hizmet etmeyi sürdüreceklerini kaydetti.

Programa, Üzümlü Kaymakamı Fatih Acar, AK Parti İlçe Başkanı Selami Karatepe de katıldı.