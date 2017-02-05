Ahıska Türkleri ile

ERZİNCAN (AA) - Ukrayna'dan getirilerek Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türkü ailelere, il ve ilçe müftüsünün katılımıyla düzenlenen ev sohbetlerinde dini bilgiler aktarılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım'ın koordinasyonuyla Ukrayna'dan getirilip Üzümlü'ye yerleştirilen Ahıska Türkü ailelerin, dini konulardaki sorularına yanıt verilmesi amacıyla il ve ilçe müftülüklerince çalışma başlatıldı.

İl Müftüsü Yavuz Karabayır ve İlçe Müftüsü Adem Karadeniz, bu kapsamda Ahısha Türkü ailelerin evine konuk oluyor. Ev sohbetlerine, diğer Ahıska Türkü aileler de katılıyor.

Karabayır ve Karadeniz, burada ailelerin sorularını cevaplandırmanın yanında onlara dini konularda bilgiler aktarıyor.

Müftü Karabayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerine dini hizmetler vermeyi sürdürdüklerini söyledi.

Ahıska Türklerinin kendilerini evlerinde en güzel şekilde ağırladığını anlatan Karabayır, "Ahıska Türkleri yıllarca çeşitli bölgelerde, memleketlerinden uzak kaldıkları için dini hayatlarını tam olarak yaşayamadı. Ama inançlarıyla bağlarını nasıl devam ettirdiklerini bize anlattılar." diye konuştu.

Bu ailelerin, dinleri ve gelenekleriyle bağlarını koparmadığını dile getiren Karabayır, şunları kaydetti:

"Özellikle bir yıl önce geldikleri Türkiye'yi nasıl bulduklarını, branşımızla alakalı olduğu için, hem kendi inançlarını hem de Türkiye'deki dini hayatı nasıl bulduklarını istişare ettik. Buram buram Anadolu ve Türk gelenekleri kokuyorlar. Bu yüzden çok mutlu olduk. İnşallah sık sık gelip kendilerini ziyaret edeceğiz. Ahıska Türklerine yönelik il ve ilçe müftülüğümüzün Kur'an kurslarında çeşitli programlar oluyor. Ayrıca ilçe müftümüz ve arkadaşımızın haftalık sohbetleri oluyor. Biz de kardeşlerimizin emrindeyiz. Dini hayatla ilgili sorunlarını çözmeye çalışıyoruz."

Ahıska Türkü Yusuf Temirali (61) ise İslamı Türkiye'de en güzel şekilde yaşadıklarını vurgulayarak, "Allah razı olsun, buraya Cumhurbaşkanımız Erdoğan tarafından kabul edildik. Aile fertlerimiz Kur'an kurslarına gidiyor, onlara çok yardımcı oluyorlar. Evimize de gelip din konusunda bizlerle çok güzel sohbetler ettiler, bilmediklerimizi öğrettiler." dedi.

Türkiye'de bulunmaktan mutluluk duyduklarını bildiren Temirali, "Allah'a şükür Müslüman ülkesine geldik, 5 vakit ezan sesini işitiyoruz. Camiye gidip namazlarımızı kılıyoruz. Cuma namazlarında vaaz dinliyoruz. Ukrayna'da böyle şeyler yoktu." ifadelerini kullandı.