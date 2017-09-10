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Ahıska Türkleri piknikte bir araya geldi

- Marmara Bölgesi'nde yaşayan Ahıska Türkleri, Dünya Ahıska Türkleri Birliği'nin Göktürk Göleti Tabiat Parkı'nda düzenlediği piknikte buluştu - DATÜB Genel Sekreteri Uçar: - "15 Ağustos Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye'ye serbest göçle gelen yaklaşık 23 bin civarında Ahıska Türkü'ne vatandaşlık verilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İnşallah önümüzdeki hafta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bütün illerdeki Nüfus Vatandaşlık İl Müdürlüklerine talimat vererek Ahıska Türklerinin başvurularını alacaklar"

Ahıska Türkleri piknikte bir araya geldi

İSTANBUL (AA) - Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Göktürk Göleti Tabiat Parkı'nda, Marmara Bölgesi'nde yaşayan Ahıska Türkleri için piknik düzenledi.

DATÜB Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu pikniği, Marmara Bölgesinde yaşayan Ahıska Türklerinin büyük buluşması olarak adlandırdığını söyledi.

Ahıska Türkleri arasında dostluk, birlik ve beraberliği oluşturmak, aynı zamanda Ahıskalı sanatçıların da katkılarıyla güzel bir gün geçirmek için bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini aktaran Uçar, yaklaşık 500 Ahıska Türkü'nü bu etkinlikte bir araya getirdiklerini belirtti.

Uçar, Ahıska Türkleri'nin Ukrayna'dan Erzincan'a getirilmesi ve oradaki iskanıyla ilgili çalışmalar yaptıklarını kaydederek, ''21-22 Eylül tarihinde 104 aileyi Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştireceğiz. Bunun yanı sıra Ahlat'ta 72 ailemiz ikamet ediyor. Ahıska Türklerinin, gerek uyum yasaları, gerekse çalışmalarıyla ilgili birçok konuda sıkıntıları var. Bu konularla ilgili çalışmalarımız devam ediyor.'' diye konuştu.

DATÜB Genle Sekreteri Uçar, şöyle devam etti:

''15 Ağustos'ta Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki Bakanlar Kurulu toplantısında, Türkiye'ye serbest göçle gelen yaklaşık 23 bin civarında Ahıska Türkü'ne vatandaşlık verilmesiyle ilgili çalışmalar başlatıldı. İnşallah önümüzdeki hafta Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, bütün illerdeki Nüfus Vatandaşlık İl Müdürlüklerine talimat vererek Ahıska Türklerinin başvurularını alacaklar. "

Her yıl gerek Kazakistan, Kırgızistan ve Azerbaycan'da yaşayan diğer Ahıskalılar için Ahıska'ya geziler de düzenlediklerini aktaran Uçar, "Çünkü atalarımızın yaşadığı yurtları unutmama, oradaki yerleri hatırlama ve geçmişimizi yad etme açısından o bölgedeki yerleri gezdirmek de aynı zamanda bizim için bir görev. Bu konuda da çalışmalarımız devam ediyor.'' dedi.



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Ahıska TürküDATÜBDATÜB Genel Sekreteri Fuat UçarGöktürk Göleti Tabiat Parkı
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