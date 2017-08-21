Ahıska Türklerinin son kafilesi öz vatanlarına kavuşuyor

ERZİNCAN (AA) - YAKUP BAKAR - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilmeye başlanan Ahıska Türklerinin son kafilesinin ilk grubundaki 104 aile, önümüzdeki ay Erzincan'a getirilerek öz vatanlarına kavuşturulacak.

Ukrayna'dan Erzincan'ın Üzümlü ilçesine 25 Aralık 2015 tarihinde getirilerek iskan edilmeye başlanılan Ahıska Türklerinin beşinci ve ülkeye getirilmesi planlanan son kafilesi de önümüzdeki günlerde Ukrayna'dan Erzincan'a ulaştırılacak.

Ahıska Türkü 345 kişiden oluşan kafilenin ilk grubundaki 104 aile, Eylül 2017'de uçaklarla Ukrayna'dan Üzümlü'ye getirilerek ilçe merkezi yakınındaki Bayırbağ köyünde yer alan TOKİ konutlarına yerleştirilecek.

Bu çerçevede Üzümlü Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliğince yapılan ihale sonucu Ahıska Türklerinin ikamet edeceği konutlardaki dairelerin tüm eşyasının yerleştirilip eksikliklerinin giderilmesine başlandı.

Dünya Ahıska Türkleri Birliği (DATÜB) Genel Sekreteri Fuat Uçar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ahıska Türklerinin beşinci kafilenin 21-22 Eylül’de Türkiye’ye gelmesinin planlandığını ifade etti.

Ukrayna'dan ilk Ahıska Türklerinin 25 Aralık 2015'te öz vatanlarına göç ettiğini anımsatan Uçar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"TOKİ Konutları'nın düzenlemesinin tamamlanmasıyla beşinci kafilenin 21-22 Eylül 2017'de Erzincan'a getirilmesi planlanmaktadır. Beşinci kafilenin ilk grubunda 104 aileden oluşan 345 kişi yer alacak. İnşallah herhangi bir aksaklık olmaz. Evlerin içindeki donanımlar ve bazı eksikliklerin tamamlanmasıyla 104 aile gelecek, geri kalan son grupsa Eylül 2017'de gelecek. Böylece Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla başlayan bu göçü Erzincan Üzümlü'de bitirmiş olacağız."

- "Soydaşlar, savaş tehlikesi olan bölgeden geliyor"

Uçar, beşinci kafile ile Ahıska Türklerinin Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilme işleminin planlanan bölümünün tamamlanacağına işaret ederek, "Gelecek olan soydaşlarımız önceden gelen gruplar gibi Ukrayna'nın Slavyanks bölgesi ile yakın köylerindeki Ahıska halkımız. Sadece savaş ve tehlike olan bölgede yaşayan halkımızın buraya getirilmesiyle ilgili çalışma yapmıştık. Yine Slavyanks'a bağlı değişik beş köyden beşinci kafilenin öz vatanlarına göçü olacak." dedi.

Beşinci kafilenin iki uçakla getirileceğini anlatan Uçar, "İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü bu konuda son çalışmaları yapıyor. İnşallah 18 Eylül'de Göç İdaresi personeliyle Ukrayna'ya gidilip Slavyanks'daki köylerden Donetsk'den, Harkov'dan iki uçakla Erzincan Havalimanı'na 104 aile intikal ettirilecek." bilgisini paylaştı.

Uçar, Ahıska Türklerinin yerleştirileceği Üzümlü ilçesindeki dairelerin eksiksiz olacağını ifade ederek, "Evler yine önceki gruplarda olduğu gibi A'dan Z'ye bütün eşyası hazır olacak. Soydaşlarımız geldiğinde eşyası değil gıda maddesi dahi hazır olacak." şeklinde konuştu.

Üzümlü ilçesine gelecek beşinci Ahıska Türkü kafilesinin ikinci grubunun da ulaşmasıyla, ilçeye 25 Aralık 2015'ten itibaren sürdürülen soydaşların planlı göçü tamamlanmış olacak.



