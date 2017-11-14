Ahıska Türklerinin sürgün edilişlerinin 73. yılı

BİŞKEK (AA) - Kırgızistan Halklar Asamblesi bünyesinde faaliyet gösteren Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği, Türklerin, Ahıska'dan sürgün edilişinin 73. yılı dolayısıyla anma programı düzenledi.

Programa, Büyükelçilik müşavirleri, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi yetkilileri, Ahıska Türkleri, Uygur ve Azerbaycan derneklerinin yöneticileri ve yönetim kurulu üyeleri ile çok sayıda davetli katıldı.



Çuy Bölgesi Kant şehrinde düzenlenen anma programında konuşan Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, "73 yıl önce Ahıskalı Türklerine yapılanların unutulmaması ve zamanı geldiğinde hesabı sorulması için 14 Kasım'ı asla unutmayacağız." dedi.

Ahıskalı Türklerin kendi istekleri ile dünyanın dört bir tarafına dağılmadıklarına dikkati çeken Kılıç, "Ahıskalı Türklerin vatanı Türkiye'dir. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin temsilcileri olarak aynı zamanda Ahıskalıların da temsilcisiyiz ve onların haklarının korucusuyuz." diye konuştu.

İkinci Dünya Savaşı sırasında yaşanan sürgünün yıkıcı etkilerinden söz eden Kılıç, tüm zorluklara rağmen Ahıskalıların diline, benliklerine, aile yaşamına ve geleneklerine son derece bağlı olmasından dolayı benliklerini, kültürlerini, dilini ve aidiyetlerini unutmadıklarını aktardı.

Kırgızistan Halklar Asamblesi Başkanı Tokon Mamıtov ise "14 Kasım 1944, babaları, ağabeyleri ve eşleri Sovyet cephesinde Nazi Almanyasına karşı mücadele eden Türklerin ailelerinin öz yurtlarından koparıldığı ve sürüldüğü tarihtir." dedi.

Akdeniz'den Asya kıtasına kadar geniş bir coğrafyada yaşayan Türklerin, birliklerini koruması gerektiğini vurgulayan Mamıtov, "Türk atanın nesilleri olarak birlik içinde olmalıyız. Bölünürsek herşeyimizi kaybederiz. Ahıska'yı kaybettiğimiz gibi." ifadelerini kullandı.

Sürgüne tanıklık edenlerin konuşma yaptığı anma programında sürgünü anlatan belgesel filmi gösterildi ve şiirler okundu. Etkinlikte ayrıca sürgün sırasında hayatını kaybedenler için Kur'an okundu ve yemek düzenlendi.

-14 Kasım 1944 Ahıska Sürgünü

Ahıska Türkleri, 14 Kasım 1944 yılında, Sovyetler Birliği döneminde Stalin tarafından, bugün Gürcistan sınırları içinde kalan Ahıska bölgesindeki binlerce insan, tren vagonlarına doldurularak, Orta Asya'ya sürülmüşlerdi.

Yaklaşık 17 bin insanın hayatını kaybettiği yolculuk sonunda Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl boyunca burada sıkı yönetim rejimi altında tutulmuştu.

Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra arşivlerde, sürgünün, Stalin'in Karadeniz kıyılarını Türklerden temizleme operasyonunun bir parçası olduğu ortaya çıkmıştı.