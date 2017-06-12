Ahıska Türkü ailelere gıda yardımı

ERZİNCAN (AA) - Uluslararası insani yardım kuruluşu İslamic Relief ve Sadakataşı Derneği, Erzincan'ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen 430 Ahıska Türkü aileye gıda yardımında bulundu.

İslamic Relief ve Sadakataşı Derneği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı, Başbakan Binali Yıldırım’ın koordinasyonuyla Ukrayna’dan Türkiye’ye getirilerek Erzincan’ın Üzümlü ilçesine yerleştirilen Ahıska Türklerine gıda yardımı yapmak için harekete geçti.

Uluslararası bir insani yardım kuruluşu olan İslamic Relief aracılığıyla Almanya'dan toplanan gıda yardımı, dernek tarafından Sadakataşı Derneğince ilçedeki 430'u Ahıska Türkü olmak üzere 480 ihtiyaç sahibi aileye dağıtıldı.

Derneğin Genel Başkanı Kemal Özdal, gazetecilere yaptığı açıklamada, ramazanda Türkiye'nin de yer aldığı dünyanın 25 ayrı bölgesinde insani yardım organizasyonları düzenlediklerini belirterek, "Bu çerçevede 10 ilimizde ramazan kumanyası dağıtımlarını gerçekleştiriyoruz. Ahıskalı Türk soydaşlarımıza ve Üzümlü ilçesinde yaşayan diğer kardeşlerimize Almanya'dan İslamic Relief yardım kuruluşu aracılığıyla toplanan 480 kumanya dağıtımını gerçekleştirdik." dedi.

İslamic Relief Almanya Sözcüsü Nuri Köseli de ilçede yerel partnerleri olan Sadakataşı Derneği ile gıda yardımı yaptıklarını anlatarak, "Avrupa'da kurulmuş ilk yardım kuruluşu olan İslamic Relief 1984 yılından beri bu çalışmaları yürütüyor. 33 ülkede dağıttığımız gıda yardımlarını bugün burada gerçekleştiriyoruz. Ayrıca Türkiye'nin 7 ilinde bu çalışmayı yürütmekteyiz." diye konuştu.

Kumanya dağıtılan Ahıska Türkü Meryem Salman, özvatanlarında bulundukları için mutlu olduklarını belirterek, gıda yardımı yapanlara teşekkür etti.