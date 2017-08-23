BİTLİS (AA) - Bitlis'te bu yıl 26'ncısı düzenlenen "Ahlat-Avrasya Kültür Buluşması", Mehter Takımı konseri, havai fişek gösterileri ve havaya dilek fenerlerinin bırakılmasıyla başladı.

Ahlat Kaymakamlığı, Ahlat Belediye Başkanlığı, Ahlat Kültür Eğitim Vakfı ile Bitlis Eren Üniversitesince düzenlenen buluşma kapsamında, Ahlat Yukarı Çarşı Meydanı'nda Hatay Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı konser verdi.

Meydandaki yüzlerce vatandaş, mehteran eşliğinde 3 kilometre yürüyerek Van Gölü kıyısına geldi. Burada yapılan havai fişek gösterilerini izleyen vatandaşların, ellerindeki dilek fenerlerini gökyüzüne bırakması renkli görüntülere sahne oldu.

Ahlat Kaymakamı Bülent Tekbıyıkoğlu, yaptığı konuşmada, güzel bir ağustos akşamında birlik, beraberliklerini dosta düşmana göstermek için bir araya geldiklerini söyledi.

Yaklaşık bin yıl önce bu topraklara girildiğini belirten Tekbıyıkoğlu, "Sultan Alparslan otağını 22, 23, 24, 25 Ağustos'ta kurdu. Buradan başlayan cenkle Anadolu bizlere vatan oldu. Ahlat gerçekten çok mübarek, çok kutsal bir yer. Ahlat bir doğa, tarih ve kültür şehri. Bu günü arife günü telakki edin. Çünkü gerçek kutlamalarımız yarın başlayacak." dedi.