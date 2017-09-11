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Ahmed-i Hani Havalimanı ağustos ayında 25 binden fazla yolcuya hizmet verdi

AĞRI (AA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda ağustos ayında 25 bin 375 yolcuya hizmet verildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda...

Ahmed-i Hani Havalimanı ağustos ayında 25 binden fazla yolcuya hizmet verdi

AĞRI (AA) - Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda ağustos ayında 25 bin 375 yolcuya hizmet verildi.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ağustos ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'nda iç hat yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 25 bin 28, dış hat yolcu trafiği 347, toplamda ise yüzde 5 artışla 25 bin 375 oldu.

2017 Yılı Ağustos ayında Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği 176 oldu. Dış hatlar uçak trafiği 4 olmak üzere toplam uçak trafiği 180’e ulaştı.

Havalimanından yük (kargo-posta-bagaj) trafiği de toplamda yüzde 2 artışla 234 ton olarak gerçekleşti.


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Anahtar Kelimeler:
AğrıAğrı Ahmed-i Hani Havalimanı
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