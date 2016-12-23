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Ahmedoğlu'nun cenazesi Çankırı'da defnedildi

- Avrupa Milli Görüş ile İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan Sefer Ahmedoğlu'nun cenazesi, Çankırı'da toprağa verildi - Törene Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu da katıldı

Ahmedoğlu'nun cenazesi Çankırı'da defnedildi

ÇANKIRI (AA) - Avrupa Milli Görüş ile İslam Toplumu Milli Görüş teşkilatlarında çeşitli görevlerde bulunan Sefer Ahmedoğlu'nun cenazesi, Çankırı'da defnedildi.

Almanya'nın Köln kentinde 72 yaşında hayatını kaybeden ve uçakla Türkiye'ye getirilen emekli imam Ahmedoğlu'nun cenazesi, Ankara'dan karayoluyla Çankırı'daki Ahmet Yesevi Camisi'ne götürüldü.

Ahmedoğlu'nun cenazesi, cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Ahmedoğlu'nun yakınlarının yanı sıra Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, AK Parti Çankırı milletvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Hüseyin Filiz, Belediye Başkanı İrfan Dinç, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. İbrahim Aydınlı, AK Parti İl Başkanı Celal Kaman ile vatandaşlar katıldı.

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Avrupa Milli Görüşİslam Toplumu Milli GörüşSAADET PARTİSİSaadet Partisi Genel BaşkanıSefer AhmedoğluTemel Karamollaoğlu
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