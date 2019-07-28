Ahmet Çalık’a Japonya Devlet Nişanı verildi

Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık Japonya ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesine sunduğu katkılardan dolayı, ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile onurlandırıldı.



Japonya İmparatoru tarafından tevdi edilen Japonya’nın en yüksek devlet nişanı olan Yükselen Güneş Nişanı’nın şahıslara verilen en yüksek kategorideki “Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ödülünü Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima ev sahipliği yaptığı törende Ahmet Çalık’a takdim etti.



Büyükelçi Miyajima törende yaptığı konuşmada Japonya Hükümeti’ni temsilen Çalık Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çalık’a nişan tevdi etmenin kendisi için şeref ve büyük mutluluk olduğunu belirterek, Ahmet Çalık’ın sınırlarını zorlama cesaretine sahip yılmaz bir iş adamı olduğunu ifade etti.



Çalık’ın Japonya-Türkiye arasında tam anlamıyla bir köprü görevi üstlendiğini vurgulayan Büyükelçi Miyajima, “Sayın Çalık ile birlikte çalışmış olan Japon firma yöneticilerinden kendisi için “Son derece güvenilir, dürüst ve sözüne sadık”, “Her zaman düşünceli davranan”, “Güçlü, yiğit ve yıkılmayan tam bir Samuray” gibi övgü dolu sözleri çok duydum. Türkiye ve Japonya coğrafi olarak birbirinden uzaktır fakat kalplerimiz yakındır. Ahmet Çalık’ın iki ülkenin uzun yıllardır süregelen dostluğuna katkılarından ötürü bir kez daha teşekkürlerimi sunar, bundan sonra da Japonya-Türkiye ilişkilerinin daha da iyileştirilmesi adına iş birliğinin ve desteklerinin devamını diliyorum” dedi.



Ahmet Çalık ise Japonya İmparatoru Majesteleri tarafından şahsına layık görülen ve Japonya Büyükelçisi Akio Miyajima tarafından sunulan bu değerli payenin Japonlar ile geçirilen 30 yılı aşkın iş birliği ve ortak çalışmanın bir ürünü olduğunu belirterek “Tüm samimiyetimle belirtmek isterim ki, Japon kültürünü ve Japon iş dünyasının bilgi, disiplin, dürüstlük ve karşılıklı saygıya dayanan iş anlayışını tanıdıkça bu ülkeye ve insanlarına olan sevgim, saygım, hayranlığım her geçen gün artarak devam ediyor. Bu ödülü almamda elbette iş birliği yaptığımız ve çok yakın çalıştığımız Japon dostlarımın büyük payı bulunuyor. Bu ödül aslında çeşitli coğrafyalarda gerçekleştirdiğimiz Türk Japon iş birliğinin başarısının bir göstergesidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Asya’nın iki ucunda, coğrafyaları uzak ama kültürleri birbirine çok yakın olan iki dost ülke arasındaki ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerin daha da gelişmesi için elimden gelen her türlü çabayı göstereceğimi özellikle vurgulamak istiyorum” dedi. Çalık sözlerini; “Beni bu ödüle layık gören Majesteleri İmparator’a ve bu ödülü almamda emeği geçen başta Sayın Büyükelçi Ekselansları Akio Miyajima olmak üzere tüm Japon dostlarıma, tüm iş arkadaşlarıma ve aileme bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Tokyo’dan gelip törene katılarak beni onurlandıran Japonya Bakanlar Kurulu Danışmanı İijima San’a özellikle teşekkür ediyorum” şeklinde sürdürdü.





Törene katılan, önceki dönem TBMM Başkanı ve son Başbakan Binali Yıldırım, Japonya ile Türkiye arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik ve ticari alanda büyümeye devam ettiğini vurgulayarak, şunları kaydetti: “İş dünyamızın değerli iş insanı Ahmet Çalık uzun yıllardan beri tanıdığımız bir girişimci, yatırımcıdır. Başarılı bir iş adamımızdır. Türkiye'nin dünyaya açılan yüzüdür. Özellikle 1980'li yıllarda başladığı yatırımlarını, büyütme faaliyetlerini ciddi anlamda geliştirmiş, kardeş ülkelerin kalkınma ve refahı için önemli görevler ifa etmiştir. Bir anlamda sivil diplomaside ülkemizin bayrağını dalgalandırmıştır. İş adamlarımızın yurt dışına açılmak için fırsat kolladığı bir dönemde Ahmet Çalık iş insanlarımıza örnek teşkil etmiştir.”



Törende konuşan, Japonya Bakanlar Kurulu Danışmanı İsao İijima ise “Çalık Holding Başkanı Ahmet Çalık’ın ‘Altın Işıklar, Yükselen Güneş Nişanı ve Boyun Bağı’ ile taltif edilmesini içtenlikle kutluyorum. Bugün, Türkiye’nin siyasi ve iktisadi dünyasından önde gelen isimlerin Sayın Çalık’ın nişan tevdi töreninde bir araya gelmeleri, kendisinin sıcak kişiliği ve güçlü itibarı sebebiyledir. Kendisinin bundan sonra da iki ülke arasında köprü olacağına inancım tamdır. Sayın Çalık’a başarılar dileyerek tekrar kutluyorum” dedi.



Törene ayrıca, Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Taçi, TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, Japonya İstanbul Başkonsolosu Hisao Nishimaki, ulusal ve uluslararası iş dünyasının önde gelen isimleri, akademisyenler ve sanatçılar da katıldı.



Bölge coğrafyasında yaptığı vizyoner yatırımlarla topluma fayda sağlayan projelere odaklanan ve 30 yılı aşkın süredir global ölçekte çeşitli sektörlerde, farklı Japon şirketleriyle başarılı iş ortaklıkları ve projeler yürüten Ahmet Çalık, Japonya ile Türkiye arasındaki sosyo-ekonomik gelişime katkıda bulunması sebebiyle Japonya’nın farklı kurumları tarafından pek çok ödül ve unvana layık görüldü.