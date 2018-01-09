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Ahmet Çoktan'ın "Katre" isimli sergisi açıldı

İSTANBUL (AA) - Kat'ı sanatçısı Ahmet Çoktan'ın 144 eserinin yer aldığı "Katre" isimli sergisi ziyarete açıldı.Global Karaköy'de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla açılan sergiye...

Ahmet Çoktan'ın

İSTANBUL (AA) - Kat'ı sanatçısı Ahmet Çoktan'ın 144 eserinin yer aldığı "Katre" isimli sergisi ziyarete açıldı.

Global Karaköy'de Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın katılımıyla açılan sergiye ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan sanatçı, 12 senedir sürekli kat'ı sanatını çalıştığını belirterek, "Buradaki eserlerin hepsi benim çalışmalarım. Ancak mesela 33 tane Elhamdülillah çalışması var. Bazı hattat arkadaşlarımdan yazı kalıplarını aldım. Türkiye ve dünyada meşhur 33 hattatın 33 tane Elhamdülillah, şükür yazılarını yaptım. Onlar 33 ülkede sergilenecek. Türkiye, Kuveyt ve Katar'da sergi açtık. Yoluna devam edecek." dedi.

Çoktan, günde 12-16 saat çalışarak eserlerini hazırladığını vurgulayarak, "Yoğun bir emek var. Mesela Elhamdülillah sergisindeki 33 eser, 8 bin 100 saat sürdü." ifadelerini kullandı.

Kat'ı sanatında keserek, oyarak, yapıştırarak eserlerin meydana geldiğini dile getiren sanatçı, bu sanat dalındaki ilk çalışmalarını kağıt üzerine yaptığını kaydederek, "Son zamanlarda tamamen deri üstüne çalışıyorum. O da uzun süre kalıcı olması açısından. Herhalde birkaç bin sene hiç bozulmadan kalacağını düşünüyorum." diye konuştu.

Ahmet Çoktan, tüm çalışmaların bir süreç olduğunun altını çizerek, şöyle devam etti:

"Dünya geliştiği gibi, siz de değişiyor, gelişiyorsunuz. Sanata bakış açınız da gelişiyor. Şu ana kadar 19 ülkede ders verdim. Japonya'da 3,5 sene kaldım. Avustralya, Kanada, İtalya, Malta ve Malezya'da kaldım. Çok farklı insanlardı. Esasında siz bir şey verirken bir şey de almış oluyorsunuz. Böylece, insanları daha iyi anladığımı, anlamaya çalıştığımı düşünüyorum. Kat'ı yaparken çok uzun, zahmetli bir süreçten geçiyorsunuz. Kat'ıya sabır sanatı diyorlar. Bir şeye katlanmak değildir sabretmek. Biliyorsanız ki gün doğacak, bahar gelecek ve 'Bu işi yapacağım, emek verip çaba sarf edeceğim. Bunun karşılığını da alacağım.' diyorsanız, umudunuz da varsa, sabır vardır. Onun dışında esirsiniz, kölesiniz."

İlk çalışmalarına ebru ile başladığına işaret eden Çoktan, uzun bir süre ebru çalıştığını, kat'ı ve tezhiple iki kez Guinness Dünya Rekorları'na girdiğini söyledi.

Gelirin bir bölümünün Çaba Derneği'ne verileceği sergi, 31 Ocak'a kadar görülebilecek.

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