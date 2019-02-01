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Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği

- Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan: - "Başkanlık bize çok farklı kimlikler kattı"

Ahmet Misbah Demircan'a için veda yemeği
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İSTANBUL (AA) - Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği, 15 yıldır Beyoğlu Belediye Başkanlığı görevini yürüten Ahmet Misbah Demircan'a veda yemeği düzenledi.

Taksim'de düzenlenen veda yemeğinde konuşan Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği Başkanı Nizam Hızım, Ahmet Misbah Demircan'a teşekkür etmek için yemeği düzenlediklerini söyledi.

Hızım, ''15 yıl boyunca Beyoğlu'na büyük hizmetler veren Sayın Başkanımıza teşekkür ediyoruz.'' dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ise Beyoğlu'nun kendisine 15 yılda çok şey kattığını ifade ederek, ''Başkanlık bize çok farklı kimlikler kattı. Belediyeye başkan olarak ilk başladığımızda paramız yoktu. Okullara bir şeyler yapmak istiyordum. Değerli iş adamlarımızdan Dursun Özbek kendi mezun olduğu okula yardım etmiş ve beni çok mutlu etmişti. Daha sonra da herkes bize destek olmaya başladı.'' diye konuştu.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız da Ahmet Misbah Demircan'ın Beyoğlu'na büyük hizmetler yaptığını dile getirerek, ''Aynı partinin içindeyiz. Cumhurbaşkanımız bize bu görevi uygun gördü ve Beyoğlu'na hizmet etmek için kolları sıvadık. Adaletli bir şekilde vicdan ölçüleri içinde görevimizi yapacağız.'' ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Başkan Demircan'a Beyoğlu Güzelleştirme ve Koruma Derneği tarafından teşekkür plaketi verildi.


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