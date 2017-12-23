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Ahmet Örken İsrail takımıyla yollarını ayırdı

Milli bisikletçi Ahmet Örken, kulübü İsrail Bisiklet Akademi ile yollarını ayırdı.

Ahmet Örken İsrail takımıyla yollarını ayırdı

ANKARA (AA) - Profesyonel kıta takımı İsrail Bisiklet Akademi'ye 3 ay önce transfer olan ve yeni kulübüyle sezon öncesi iki kampa katılan Ahmet Örken, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kudüs'te yaşanan gelişmelerden dolayı ayrılık kararı aldığını söyledi.

Türkiye'ye döndüğünü belirten Örken, "Kudüs'te yaşanan olaylardan dolayı ailemle istişare ettik. Annem yaşananlara üzülüyor ve durumumdan endişe duyuyordu. Ailemi daha fazla endişelendirmemek adına ayrılık kararı aldım." diye konuştu.

Örken, kulüp yetkililerinin kendisiyle görüşmek için Konya'ya kadar geldiğini dile getirerek, "Bir görüşme yaptık. 'Takımda kal.' dediler. Ama bazı şeylerin benim için daha değerli olduğunu söyledim. Onlar da ayrılık kararıma saygı duydular. Başarılı olabilmem için kafamın rahat olması gerekiyordu." ifadelerini kullandı.

İsrail ekibinin kadrosuna katılarak, profesyonel kıta takımına transferi gerçekleşen ilk Türk bisikletçi olan Örken, bu ayrılık sonrası hayallerinden vazgeçmediğinin altını çizdi. Örken, başka bir kulüple İtalya Bisiklet Turu'nda yarışarak hayalini gerçekleştirmek istediğini söyledi.

Milli bisikletçi, yeni sezonda ise Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi adına mücadele edeceğini sözlerine ekledi.

Muhabir: Halil Ibrahim Avsar

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Ahmet ÖrkenBisikletİsrail Bisiklet AkademiKudüsSpor
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