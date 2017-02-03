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Ahmet Türk adli kontrol şartıyla tahliye edildi

Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

Ahmet Türk adli kontrol şartıyla tahliye edildi

MARDİN
Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında tutuklanan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.
İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım'da görevden uzaklaştırılan ve Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde tutuklanan Ahmet Türk'ün avukatları tutuksuz yargılanması için Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine başvurdu.
Talebi değerlendiren Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Türk'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını kararlaştırdı.
Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 21 Kasım 2016'da gözaltına alınan Türk, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklanması talebiyle çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştı.
Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

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