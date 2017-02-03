Ahmet Türk cezaevinden tahliye edildi

ELAZIĞ (AA) - Hakkında yürütülen terör soruşturması kapsamında Elazığ'da tutuklu bulunan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, mahkemenin adli kontrol şartıyla verdiği karar gereği cezaevinden tahliye edildi.

Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan Türk'ü cezaevinden çıkışında yakınları ve partililer karşıladı. Gazetecilere açıklama yapan Türk, tahliye edilmenin güzel olduğunu ama büyük bir burukluk hissettiğini söyledi.

Milletvekili arkadaşları ve HDP'nin eş genel başkanlarının tutuklu bulunduğunu hatırlatan Türk şöyle konuştu:

"70'in üzerinde belediye başkanı arkadaşımız içeride. Hele hele birlikte aynı koğuşta kaldığımız Fırat Anlı'dan ayrılmak da kolay değil. Umut ediyorum ki Türkiye'de bir ortak akıl oluşur ve bütün olumsuzluklar, hukuksuzluklar ortadan kalkar. Bu ülkede artık ortak aklın hareket etmesi gerekir. Sorunları ortak akılla çözmenin dönemidir. İnanın ki geçmişten bugüne geldiğimizde birçok dönemleri yaşadım. Ama sonuç olarak barışın ötesinde başka bir formül bulunamaz diye düşünüyorum."

Türk, sağlık konusunda problemleri olduğunu ama içeri alınmasında hukuki bir dayanak bulunmadığını öne sürdü.

Konuşmanın ardından Türk, yakınlarıyla birlikte cezaevinden ayrıldı.

Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Türk'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığınca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması çerçevesinde 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.





