Ahmet Türk'ün tahliye edilmesi

MARDİN (AA) - Terör soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından, Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla tahliye edilen eski Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, evine geldi.

Ahmet Türk, tutuklu bulunduğu Elazığ T Tipi Kapalı Cezaevi'nden salıverilmesinin ardından, Mardin'in Artuklu ilçesindeki 13 Mart Mahallesi'nde bulunan evine gitti.

Evinde yakınları tarafından karşılanan Türk, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu ülkede barışın ve diyalogun kaçınılmaz olduğu bir dönemi yaşadıklarını belirtti.

Bu ülkeyi şiddet sarmalından kurtarmaları gerektiğini vurgulayan Türk, "Bugün genel başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ve belediye başkanlarımız cezaevlerinde bulunuyor. Umut ediyoruz ki kısa bir süre içerisinde ortak akıl ortaya çıkar. Bu sorunların çözüme önemli katkılar sağlanır. Bizde biliyoruz ki diyalog ortaklaşmadan sorunları birlikte çözmekten başka seçenek yok. Bu seçeneği en doğru bir şekilde kullanmamız gerekiyor." diye konuştu.

Mardin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Türk'ün yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakılmasını kararlaştırmıştı.

İçişleri Bakanlığı'nca 17 Kasım 2016'da görevden uzaklaştırılan eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Türk, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında, 21 Kasım 2016'da gözaltına alınmış ve 24 Kasım 2016'da tutuklanmıştı.

Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu bulunan Ahmet Türk, Elazığ T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna nakledilmişti.

