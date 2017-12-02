İSTANBUL (AA) - Yazar Ahmet Ümit'in, "Ninatta'nın Bileziği" adlı romanından uyarlanan "Ninatta" operası, dünya prömiyerinde sanatseverlerle buluştu.

Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesinde sergilenen esere ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) Müdürü ve Sanat Yönetmeni Suat Arıkan, gösterimin ardından izleyicilere hitaben yaptığı açıklamada çok heyecanlı olduklarını ifade etti.

Arıkan, eserin opera sanatçısı Aydın Gün anısına sahnelendiğini dile getirerek, "Başta Cumhuriyetin Kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, çağdaş yolda bizi görmek isteyen, bu umutla yaşayan tüm insanlar bilsinler ki bundan sonra bu bir örnek olacak ve ivme kazanacak. Umarım daha çok Türk operaları, Anadolu'da yaşanmış hikayelere dayalı daha çok opera, tiyatro ve baleler bestelensin ve biz de onu sahneleyelim." değerlendirmesini yaptı.

Mehmet Ergüven rejisiyle sahneye konulan ve yazar Ümit'in ilk opera librettosundan ortaya çıkan eser için Evrim Demirel de ilk kez opera bestesi yaptı.

Orkestra şefliğini Zdravko Lazarov'un gerçekleştireceği eserin koro şefliğini Paolo Villa, dekor tasarımı Ferhat Karakaya, kostüm tasarımı Serdar Başbuğ, ışık tasarımı Kemal Yiğitcan, hareket düzenini ise Canberk Yıldız üstlendi.

Eserde, "Ninatta"yı Gülbin Günay, "Nuvanza"yı Erdem Erdoğan, "Muvatelli"yi Caner Akgün, "İnara"yı Cenk Bıyık, "Manni"yi Aylin Ateş, "Arinna"yı Jaklin Çarkçı, "Zuvappiş"i ise Turgut İpek canlandırdı.



Konusunu, Anadolu'nun kalbinde, yeryüzünün ilk büyük imparatorluğu olan Hitit topraklarından alan eser, barışa çağrı yapıyor.

Eseri aralarında İzzet Günay, Göksel Kortay ve Haldun Dormen'in de olduğu çok sayıda sanatsever izledi.

