Ahmet Yesevi Üniversitesinde yeni akademik yıl başladı

ANKARA (AA) - Ahmet Yesevi Üniversitesinin 2017-2018 akademik yılı, Kazakistan'ın Türkistan şehrindeki kampüsünde düzenlenen törenle başladı.

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezi (SESRIC) Genel Direktörü Musa Kulaklıkaya, açılış programında yaptığı konuşmada, Ahmet Yesevi Üniversitesi ile ortaklaşa gerçekleştirdikleri birçok proje olduğunu hatırlatarak üniversitenin Türk dünyası coğrafyasında önemli hizmetleri olduğunu ifade etti.

Kulaklıkaya, Hoca Ahmet Yesevi gibi mübarek bir şahsiyetin huzurunda olmak, onun ilkeleri ve değerleriyle hareket etmek gibi çok büyük bir işe girmiş olduklarına dikkati çekerek Türk dünyasının gençlerine, Türk-İslam dünyasının manevi mimarı ve alperenlerin lideri olan Hoca Ahmet Yesevi’nin izinden ayrılmadan, hem milli hem de manevi değerler doğrultusunda bir gelecek inşa etmelerini dileyerek hayırlı bir eğitim-öğretim yılı olması temennilerinde bulundu.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Musa Yıldız, konuşmasında, Ahmet Yesevi Üniversitesinin dünyada eşi benzeri olmayan çok özel bir yerinin olduğunu vurgulayarak Kazak milli şairi Mağjan Jumabaev’in “Türkistan iki dünya eşiği, Türkistan her Türk'ün beşiği” şiirini okudu.

Yıldız, göreve geldiğinden beri yaptıkları çalışmalar ile kısa bir zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesini Kazakistan’da 12. sıradan 8. sıraya yükselttiklerine işaret ederek hedeflerinin kısa sürede ilk 5’e girmek olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim ve Yurtdışı Eğitim Genel Müdürü Bülent Çiftçi de Ahmet Yesevi Üniversitesinin, tüm Türk dünyasından gelen ve Hoca Ahmet Yesevi hazretlerinin huzurunda ilim öğrenerek yetişen gençlerin daha çok aydınlık, demokratik, barış ve kardeşlik içerisinde bir dünyayı inşa edeceğine inandığını dile getirdi.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Valihan Abdibekov da üniversitenin sadece Kazakistan ve Türkiye’nin değil, tüm Türk dünyasının parlayan yıldızı olduğunu ifade etti.

Programda, Mütevelli Heyet Başkanı Yıldız tarafından Hoca Ahmed Yesevi’nin ölümünün 850. yılı münasebetiyle misafir konuşmacılara altın madalya takdim edildi ve Kazak milli giysisi "çapan" giydirildi.

Kültür merkezi ekibinin hazırlayıp sunduğu konserle sona eren programa, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Cahit Bağcı ve Avrasya Yazarlar Birliği Başkanı Dr. Yakup Ömeroğlu'nun yanı sıra Türksoy Genel Sekreter Yardımcısı Prof. Dr. Fırat Purtaş, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Kutalmış, Heyet Başkanlığı Genel Sekreteri Ahmet Şevki Zengin, öğretim üyeleri, öğrenciler ve çok sayıda davetli de katıldı.