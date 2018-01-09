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"Ahududu" oyunu Bursa'da sahnelendi

BURSA (AA) - Joseph Kesselring'in kaleme aldığı ve başrollerini Suna Keskin ile Melek Baykal'ın paylaştığı "Ahududu" oyunu, Bursa'da tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu. Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Nedim...

BURSA (AA) - Joseph Kesselring'in kaleme aldığı ve başrollerini Suna Keskin ile Melek Baykal'ın paylaştığı "Ahududu" oyunu, Bursa'da tiyatroseverlerin beğenisine sunuldu.

Tayyare Kültür Merkezi'nde sahnelenen ve Nedim Saban'ın yönettiği oyun, iki yaşlı kadının yalnızlığa buldukları çareyi mizahi bir dilde yorumluyor.

Komedi dalında dünyada en çok oynanan "Ahududu" oyunu, uzun bir aradan sonra yeniden sahnelendi.

Oyunda diğer rolleri Cem Güler, Halim Ercan, Dicle Alkan, Birol Engeler, Özgür Yetkin ve Bülent Seyran canlandırdı.

Oyuncuların performansı, tiyatroseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

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AhududuMelek BaykalNedim SabanSuna Keskin
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