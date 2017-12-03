AİBÜ'nin bitki çeşitliliği dijital ortamda

BOLU (AA) - ZAFER GÖDER - Abant İzzet Baysal Üniversitesi (AİBÜ) Gölköy yerleşkesinin doğal bitki örtüsünü tanıtan www.ibuflora.com internet sitesi hayata geçti.

AİBÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Başkanlığı'nın desteklediği proje kapsamında "ibuflora" isimli çalışma başlatıldı.

Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Eker'in yürütücülüğünü yaptığı, aynı bölümden yüksek lisans öğrencileri Ayşe Kaya, Aydın Çelik ve lisans mezunu Naz Eker'in oluşturduğu proje kapsamında üniversitenin Gölköy yerleşkesinde var olan tüm bitki örtüsü tarandı.

AİBÜ Kampüs Florası envanterini ortaya koymak, bitkiler hakkında doğru bilimsel bilgileri yüksek kaliteli fotoğraflarla destekleyerek toplumun her kesimine ulaştırmak, üniversitelerde başta biyoloji öğrencileri olmak üzere konuyla ilgili ziraat, eczacılık, orman, çevre ve peyzaj alanlarında eğitim gören öğrencilerin interaktif öğrenimine katkı sağlamak, halkı bitkiler ve biyoçeşitlilik konularında bilinçlendirmek ve ilk ve orta öğretim düzeyindeki öğrencilerin interaktif öğrenimine katkı sağlamak amacıyla hazırlanan proje kapsamında üniversite kampüsünün her alanı karış karış incelendi.

Projede görev alan akademisyenler ve öğrenciler 3 yıllık çalışma neticesinde kampüste yer alan bitkiler, Türkçe ve Latince bilimsel isimleriyle betimleri hem bilimsel bir dilde hem de okuyan herkesin anlayabileceği şekilde internet sitesinde yayımlandı.

- "Kampüsteki bitki çeşitliliği çok yüksek"

Doç. Dr. Eker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AİBÜ bilimsel araştırma projeleri koordinatörlüğünde gerçekleşen proje çerçevesinde 3 yıllık bir süre içinde kampüs içindeki bitkilerin tespitini yaptıklarını anlatarak, projenin sonucunda bir internet sitesi oluşturduklarını ifade etti.

AİBÜ'nün Türkiye'de ve Bolu'da bitki çeşitliliği açısından çok zengin bir yere konumlandığını belirten Eker, "Üniversitemizin kampüsündeki bitki çeşitliliği çok yüksek. Öncelikle biz bu bitki envanterini ortaya koymak istedik. Bu envanteri oluştururken de buradaki doğru bilimsel bilgilerin ve bitki fotoğraflarının halka ulaşmasını istiyoruz. Burada hem bitkilerin bilimsel betimleri hem de halka yönelik halk betimleri var. Bu bakımdan da özgün bir internet sayfası. Bu internet sayfasının en önemli özelliği dünyada ilk defa bir üniversitenin doğal kampüs florası elektronik ortama taşınmış oldu."

Eker, Türkiye'de ve dünyada üniversite kampüs floralarının kitaplara basılmış örneklerinin bulunduğunu ancak interaktif ortamda bu çalışmanın ilk olduğunu belirtti.

Hedef kitlelerini üçe ayırdıklarını da vurgulayan Doç. Dr. Eker, şöyle devam etti:

"Birincisi üniversitelerdeki lisans ve lisansüstü öğrenciler ile araştırmacıların doğru bilgiye ulaşması için bu internet sitesini oluşturduk. Bu internet sitesini, üniversitelerdeki biyoloji bölümleri başta olmak üzere, ziraat, orman, peyzaj, çevre gibi alanlardaki öğrencilerin bir şekilde botanik ile ilgili doğru bilgilere ulaşmasını sağlamak amacıyla kurduk. Öte yandan ilköğretim düzeyindeki çocukların bitkiler ve biyoçeşitlilik alanında yaptığı çalışmalara ışık tutmak bakımından bir interaktif öğrenme sitesi oldu. Diğer taraftan da halktan ya da bitkilerle bir şekilde ilgili olan kişilerin ulaşabileceği ve doğru bilgilere ulaşabileceği bir site oluşturduk. Ayrıca sitenin aynı içerikte İngilizce arayüzü var. Bu siteyi bu vesileyle sadece ülkemize değil tüm dünyaya açtık."

Şu anda kampüste tespit ettikleri bitki sayısının 500'ün üzerinde olduğunu kaydeden Eker, bunlardan yaklaşık 120 tanesini siteye koyduklarını, sitenin tamamlandığında 500'ün üzerinde bitki türünün tanıtımını yapacaklarını sözlerine ekledi.