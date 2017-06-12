AİHM, FETÖ’den ihraç edilen öğretmenin başvurusunu reddetti

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin açtığı davayı reddederek OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi.



AİHM, 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum’da bulunan 1071 Malazgirt ilköğretim okulu öğretmeni Gökhan Köksal’ın başvurusunu reddetti.



Mahkeme, oy birliği ile aldığı kararda, Köksal’ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kurulan OHAL Komisyonu’nu adres gösterdi.

