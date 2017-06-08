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AİHM'den Bulgaristan'da Müslüman derneği kararı

- Mahkeme, Müslüman nüfusun haklarını savunan bir derneğin kurulmasına izin vermeyen Bulgaristan yönetimini haksız buldu

AİHM'den Bulgaristan'da Müslüman derneği kararı

STRAZBURG (AA) - Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Bulgaristan'da Müslüman nüfusun haklarını savunan Ulusal Türk Birliği derneğinin kuruluşuna izin verilmemesi hakkındaki davada Bulgaristan'ı haksız buldu.

Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan yüksek mahkeme, Bulgaristan vatandaşı Menderes Mehmet Küngün'ün kurucusu olduğu Ulusal Türk Birliği derneğinin Bulgar makamları tarafından resmen tanınmaması ile ilgili davayı karara bağladı.

Kararda, Ulusal Türk Birliği'nin Bulgaristan yönetimi tarafından yasal dernek olarak kayıt altına alınmasının reddinin, "demokratik bir toplumun kurallarıyla bağdaşmadığı" belirtildi.

Mahkeme, Bulgaristan yönetiminin aldığı bu kararla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) "toplantı ve dernek kurma özgürlüğünü düzenleyen 11. maddesini ihlal ettiği" sonucuna oy birliğiyle varıldığını duyurdu.

Bulgar mahkemelerinin Ulusal Türk Birliği'nin yasal statü kazanmasını reddederken öne sürdüğü gerekçelerde, derneğin veya üyelerinin, ülkenin birliği ve bütünlüğünü tehdit eden veya nefret ve şiddete çağıran söylemlerine rastlanmadığı da kaydedildi. Kararda, Bulgaristan yüksek mahkemesinin, Ulusal Türk Birliği'nin siyasi amaçlarla kurulduğu ve siyasi faaliyetlerde bulunmayı hedeflediği şeklindeki itirazlarının geçersiz ve AİHS'e aykırı olduğu belirtildi.

Mahkeme ayrıca Bulgaristan'ın başvuruculara 5 bin avro manevi ve 2 bin avro mahkeme masrafları olmak üzere tazminat ödemesine karar verdi.

Bulgaristan yönetimi, Küngün ve arkadaşlarının, 2006 yılında Ulusal Türk Birliği adıyla kurdukları derneğin yasal işlemlerini gerçekleştirmeyi, "Dernek adının Bulgaristan'da bir Türk varlığına işaret ettiğini ve ayrılıkçı hedefler taşıdığını" gerekçe göstererek reddetmişti.

Bulgaristan mahkemelerine yapılan itirazların sonuçsuz kalması üzerine Küngün ve arkadaşları, 2008'de AİHM'ye başvurmuştu.

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AİHMAvrupa Insan Hakları MahkemesiBulgaristan
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