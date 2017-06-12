AİHM'in FETÖ'den ihraç edilen öğretmene ret kararı

STRAZBURG (AA) - Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevinden uzaklaştırılan öğretmenin başvurusunu geri çeviren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) gerekçeli kararında, OHAL Komisyonunun vereceği kararların hukuki güvenceye sahip olacağı ifade edildi.

AİHM, 25 Temmuz 2016'da olağanüstü hal tedbirleri kapsamında açığa alınan ve 1 Eylül 2016'da, 672 sayılı KHK ile görevinden uzaklaştırılan Erzurum'daki 1071 Malazgirt İlköğretim Okulu öğretmeni Gökhan Köksal'ın başvurusunun reddiyle ilgili gerekçeli kararını açıkladı.

Mahkemede oy birliğiyle alınan kararda, Köksal'ın iç hukuk yollarını tüketmediğine dikkati çekerek, 685 sayılı KHK ile kurulan OHAL Komisyonu’na müracaat edilmesi gerektiği belirtilmişti.



Mahkemenin gerekçeli kararında, Başbakan Binali Yıldırım tarafından en geç 23 Temmuz'da konuyla ilgili itirazların OHAL Komisyonuna kabulüne başlanacağı bilgisinin verildiği vurgulandı. OHAL Komisyonunun işleyişi ve amaçlarının detaylandırıldığı gerekçeli kararda, Köksal'a ve benzer başvuru sahiplerine adres olarak gösterilen OHAL Komisyonu hukuki bir organ olmasa da bu organın vereceği kararların yargı kontrolünde olacağı vurgulandı.



Gerekçeli kararda, bir iç hukuk yolu olarak tanımlanan OHAL Komisyonunun, başvuruları değerlendireceği ve verilen kararların AİHM kontrolünde olacağı, "iç hukuk yollarının tüketilmesi durumunda AİHM'e başvuruların yapılabileceği" ifade edildi.



Mahkeme, OHAL Komisyonunca alınacak kararların idari mahkemelere taşınabilmesi ve bu kararların bireysel başvuru şeklinde Anayasa Mahkemesine götürülebilecek olmasını hukuki bir güvence olarak yorumladı.



Köksal, 1 Eylül 2016'da çıkarılan KHK ile işine son verilmesinin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) özel yaşama saygı, adil yargılanma, ifade özgürlüğü, örgütlenme özgürlüğü, etkin başvuru ve ayrımcılığın yasaklanmasıyla ilgili maddelerine aykırı olduğu iddiasıyla AİHM'e başvurmuştu.

- Benzer davalar geri çevrilecek

AİHM'in aldığı bu kararın daha önce yapılan çok sayıda başvuruya emsal teşkil edeceği ve ileriki günlerde verilecek basit ret kararlarıyla AİHM'de bekleyen tüm davaların OHAL Komisyonuna havale edilmek üzere geri çevrileceği belirtiliyor.



AİHM daha önce de benzer kararlar almıştı. Yüksek mahkeme, mart ayında meslekten ihraç edilen hakim Kadriye Çatal'ın başvurusunu "iç hukuk yollarının tüketilmemesi" nedeniyle reddetmişti.

Mahkemenin gerekçeli kararında, "AİHM, darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen bir hakimin sunduğu başvuruyu, ihraç işlemine karşı başvuru imkanı öngören yeni bir düzenleme kabul edildiği ve başvuru sahibi Çatal'ın başvurusunda iç hukuk yollarını tüketmediği gerekçesiyle reddetmiştir. 667 Sayılı kararname, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu kabul edilen yargı mensuplarını meslekten ihraç yetkisini Hakimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna tanımıştır." ifadeleri yer almıştı.



AİHM 17 Kasım 2016'da, hakkında geçici tutukluluk kararı verilen Giresun Adliyesinde görevli hakim Zeynep Mercan'ın başvurusunu reddetmişti. Oy birliğiyle alınan red kararına gerekçe olarak, "iç hukuk yollarının tüketilmemiş" olması gösterilmişti.



Yine 8 Aralık 2016'da benzer bir kararda, 672 sayılı KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen Akif Zihni'nin başvurusunu, tüm iç hukuk yollarının tüketilmediği gerekçesiyle reddetmişti.



Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 685 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kurulması kararlaştırılan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan KHK'larla tesis edilen işlemler hakkındaki başvuruları değerlendirip karar verecek.

Komisyon, 685 sayılı KHK'nın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacak. Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi, bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilecek.