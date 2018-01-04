Aile fertlerini birbirinden şüphelendiren hırsızlık

AYDIN (AA) - Aydın'da "bilyeli maymuncuk" diye tabir edilen özel cihazla 12 ayrı hırsızlık olayı gerçekleştirdiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, kent merkezinde farklı zamanlarda 12 ayrı adresten gerçekleştirilen hırsızlık olayına ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Hırsızlık olayının yaşandığı adreslerde inceleme yapan ekipler, "bilyeli maymuncuk" diye tabir edilen cihazın kullanıldığını ve şüphelinin ikametlerde hiçbir dağınıklık yapmadan ziynet eşyalarının bir kısmını alarak olayın "Aile içi hırsızlık" olarak değerlendirilmesini sağlamaya çalıştığını tespit etti.

Şüphelinin, tüm hırsızlık olaylarını tek başına yapan ve "Ev faresi" olarak bilinen İ.Ş. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı Fatih Mahallesi'ndeki adresine düzenlenen operasyonla yakaladı.

Yapılan aramada, 1 altın bileklik, 1 taşlı kolye, 2 kol saati ile şüpheliye ait araçlardaki maymuncuk aparatı, plastik kart, su ısıtıcısı içine gizlenmiş 22 bilyeli maymuncuk, 3 matkap ve 1 el fenerine el konuldu.

- Lüks yaşam sürüyor

Evli, bir çocuk babası olduğu ve lüks bir yaşam sürdüğü öğrenilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Adnan Menderes Mahallesi'nde yaşayan müştekilerden Ayşe Lök, gazetecilere yaptığı açıklamada, hırsızlık olayının yaşandığı gün pazar alışverişi yaptıktan sonra eve geldiğini belirterek, şunları anlattı:

"Yatak odasına girdiğimde yatakta çok az bozukluk vardı. 'Acaba hırsız girmiş midir?' diye değerli eşyalarıma baktım. Fakat bazıları alınmış bazıları alınmamıştı. Nasıl bir şey olduğunu anlayamadık. Eşime durumu anlattım. 'Hemen polise haber verme, bekleyelim bakalım' dedi."

- Anahtar girişi bozulunca şüphelendiler

Eşi Savaş Lök de evde bir miktar ziynet eşyası ve paranın olmadığını görünce hırsızlık olabileceğini düşündüklerini fakat buna dair herhangi bir iz olmayınca polise haber vermediklerini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Evde hiçbir şeyin dağılmaması dikkat çekiciydi. 'Acaba bu olayı içimizden biri mi yaptı' diye düşündük. Açıkçası ufak da olsa kendimizden şüphelendik. Kapı zorlanmamış, ayak izi yok, parmak izi yok. Bir gün sonra kilit bozulunca emniyete gidip durumu anlattık. Sağ olsun polis arkadaşlar çok ilgilendi."

Yaşanan olaydan sonra apartman girişine kamera taktıran Lök çifti, Asayiş Şube Müdürlüğüne giderek ekiplere teşekkür etti.