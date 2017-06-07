Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe İnan Ekici israil
Günde 5 liraya bayram kredisi
Günde 5 liraya bayram kredisi
LYS esnasında korna çalma çağrısı
LYS esnasında korna çalma çağrısı
Bayrama özel kredi
Bayrama özel kredi
Video Hakem hayata geçiyor
Video Hakem hayata geçiyor
Bolu Dağı'nda çalışma
Bolu Dağı'nda çalışma

Aile sağlık merkezinin camlarını kıran doktor açığa alındı

- Uşak'ta bir hemşireyi ısırıp bir aile hekimini darp ettiği gerekçesiyle hakkında soruşturma yürütülen doktor, sağlık merkezinin camlarını kırdığı için açığa alındı

Aile sağlık merkezinin camlarını kıran doktor açığa alındı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çalıştığı aile sağlık merkezinin camları kıran aile hekimi görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde çalıştığı Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'nin camlarını kıran aile hekimi A.İ.A, gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan A.İ.A, Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alındı.

A.İ.A. ile ilgili olarak bir hemşireyi ısırdığı, bir aile hekimini darp ettiği ve vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütülüyordu.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Aile HekimiDoktorHemşireSağlık Sen
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5