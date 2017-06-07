Aile sağlık merkezinin camlarını kıran doktor açığa alındı

UŞAK (AA) - Uşak'ta çalıştığı aile sağlık merkezinin camları kıran aile hekimi görevden uzaklaştırıldı.

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde çalıştığı Kemalöz Aile Sağlığı Merkezi'nin camlarını kıran aile hekimi A.İ.A, gözaltına alındı.

Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan A.İ.A, Sağlık Bakanlığı tarafından açığa alındı.

A.İ.A. ile ilgili olarak bir hemşireyi ısırdığı, bir aile hekimini darp ettiği ve vatandaşlar ile sağlık çalışanlarına ağır hakaretlerde bulunduğu gerekçesiyle idari soruşturma yürütülüyordu.