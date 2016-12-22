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Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Halepli Bana Alabed'le görüştü

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesiyle görüştü.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, Halepli Bana Alabed'le görüştü

ANKARA (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Suriye'nin Halep kentindeki katliamı sosyal medya üzerinden dünyaya duyuran 7 yaşındaki Bana Alabed ve ailesiyle görüştü.

Bakanlıkta Bana ve ailesini kabul eden Kaya, Bana'nın Suriye'de yaşanan savaşı duyurduğunu belirtti.

Türkiye'de 3 milyon Suriyelinin yaşadığını hatırlatan Kaya, Suriyelilerin insan onuruna yakışır şartlarda yaşamaları için devletin ve Türk milletinin seferberlik halinde gayret gösterdiğini ifade etti.

"Suriye'deki, Halep'teki gibi dramlar yaşanmasın istiyoruz"
Bana'nın Suriyeli çocukların umudu ve sesi olduğunu belirten Kaya, "Çocuklar, insanlar ölmesin, Suriye'deki, Halep'teki gibi dramlar yaşanmasın istiyoruz." dedi.

Kaya, Türkiye'nin her zaman olduğu gibi mazlumların yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.
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