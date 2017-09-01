Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Beyoğlu'ndaki Kasımpaşa Çocuk Evleri Sitesi'ni ve Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret etti.

Oğlu Akif ile çocuk evleri sitesine giden Kaya'yı, burada kalan 23 kız çocuğu karşıladı. Çocukların Kurban Bayramı'nı tebrik eden Kaya, onlarla tek tek bayramlaştı.

Sitenin sakinleriyle yakından ilgilenen Kaya, daha sonra çocuklarla kahvaltı etti.

Yetkililerden çocuk evleri sitesi hakkında bilgi alan Bakan Kaya, kahvaltının ardından sitenin üst katlarına çıkarak çocukların kaldığı odaları ve oyun salonlarını gezdi.

Bakan Kaya ayrıca yetkililere, eksiklikleri olup olmadığı konusunda sorular yöneltti.

Yaklaşık 1,5 saat sitede kalan ve çocuklarla sohbet eden Kaya, onlara çeşitli hediyeler verdi.

- Edirnekapı Şehitliği'ne ziyaret

Bakan Kaya, daha sonra sitede kalan çocuklarla Edirnekapı Şehitliği'ne geçti.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) gerçekleştirdiği darbe girişiminde hayatını kaybeden 15 Temmuz şehitlerinin bulunduğu bölüme giden Kaya'yı, burada şehit yakınları karşıladı.

Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından dua eden Bakan Kaya, şehit yakınları ile yakından ilgilendi ve şehit çocuklarına oyuncak hediye etti.

Çeşitli saldırılarda hayatına kaybeden güvenlik görevlilerinin mezarlarının bulunduğu Kara Şehitliği'ni de ziyaret ederek burada da şehitler için dua eden Bakan Kaya'ya, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan ve Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ile çok sayıda vatandaş eşlik etti.