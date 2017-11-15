Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya Van'da:

VAN (AA) - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan da terörün bugüne kadar bölgenin insanına verdiği zararları yok etmeye, gidermeye gayret ediyoruz." dedi.

Çeşitli açılış ve incelemelerde bulunmak üzere eşi İlyas Kaya ile Van'a gelen Bakan Kaya, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle Edremit ilçesindeki kahvaltı salonunda bir araya geldi.

Daha sonra Edremit Belediyesinin Şabaniye Mahallesi'nde düzenlediği toplu açılış törenine katılan Kaya, burada yaptığı konuşmada, tüm çocukların iyi eğitim almasını, bölgede özellikle kız çocukların çok güçlü eğitim iyi alarak hayata en iyi şekilde hazırlanmalarını istediğini belirtti.

"Ablanız olarak hep çok çalıştım hayatımda. Bilkent Üniversitesi Elektrik Elektronik Fakültesini okudum. Üstüne bir de Tıp Fakültesini bitirdim. Gözlerinizdeki ışıltıyla her biriniz birer doktor, mühendis, öğretmen olabileceksiniz." diyen Kaya, aile, kültür ve sosyal yardım gibi maddi ve manevi değeri yüksek konularda önemli hizmetlere vesile olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu ifade etti.

- "Aile değerlerini kaybeden toplum yok olmaya mahkumdur"

Hükümet olarak açılışını gerçekleştirdikleri sosyal hizmet kuruluşlarıyla maddi kalkınmanın yanı sıra manevi kalkınmaya da büyük önem verdiklerini anlatan Bakan Kaya, şöyle konuştu:

"Bu tür faaliyetlerle aile yapılarını güçlendirmeyi hedefliyoruz. Sahip olduğumuz inanç ve değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak için bu kuruluşlarımızın önemli faaliyet göstereceğine inanıyorum. Aile, geçmişten geleceğe inşa ettiğimiz en sağlam köprülerdir. Zaman ne kadar değişirse değişsin, teknolojide ne kadar yenilik yaşanırsa yaşansın, kendi değerlerimizle, kendi kimliğimizle var olmaya devam edeceğiz. Kültürel kimliğini, aile değerlerini, yardımlaşma duygusunu kaybeden her toplum yok olmaya mahkumdur. O nedenle bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz her kuruluş milletimizin geleceğinin de güvencesidir."

Kaya, millet olarak, tarihin her döneminde sosyal yardımlaşmanın, cömertliğin şefkat ve merhametin kaynağı olduklarını belirterek, "Bizi öldürmeye gelen bizde hayat buldu. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle sadece ülkemizde değil bölgemizde yaşayan, ülkemize sığınan her kardeşimiz için umut olduk. Umut olmaya da devam edeceğiz. Hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan aile değerlerimizi korumaya, kültürümüzü yaşatmaya, yardımlaşma duygusunu güçlendirmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

- "Proje ve hizmetlerimizden 120 bin kadınımız yararlandı"

Bakan Kaya, geleceği inşa ederken aile kurumunun önemini, sosyal dayanışmanın toplum için ne denli hayati bir öneme sahip olduğunu gelecek nesillere anlatmaları, öğretmeleri gerektiğini vurguladı.

Bakanlık olarak Aile Danışma Merkezleri ve Aile Destek Merkezleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri'nin etkin bir şekilde faaliyet göstermesine gayret ettiklerini anlatan Kaya, şöyle devam etti:

"Aileyi olumsuz etkileyen olayların büyümeden yine aile yapısı içerisinde tespit edilerek çözümlenmesi temel amacımızdır. Kadınlarımızı güçlendirmeyi hedefliyoruz. İnanıyoruz ki güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum demektir. Aile Destek Merkezlerimiz, öncelikle Doğu ve Güneydoğu'da bu amaca yönelik açtığımız merkezlerimiz. 101 Aile Destek Merkezimiz var. Bunların 93'ü Doğu ve Güneydoğu'da. Bunların 78'i özellikle şu anda kayyum olarak atanan belediyelerimizin hizmete açtığı Aile Destek Merkezleri. Bu merkezlerde çocuklarımızın da eğitimine yönelik destek veriyoruz. Van'da 11 Aile Destek Merkezimiz var. Önümüzdeki dönemde kadınların ihtiyacının olduğu her yerde kadın merkezleri açılışına destek vereceğim."

Kaya, kadın ve kızların aile içindeki konumlarını güçlendirmek amacıyla Aile Destek Merkezleri'nde mesleki eğitim programları uyguladıklarını anlattı.

Bu projelerin amacının mesleki gelişim değil aynı zamanda kadınların sosyal hayata entegrasyonunun sağlanması olduğunu ifade eden, "Bu amaçla ADEM ve SODEM projeleri kapsamında toplam 52 milyon 220 bin lira kaynak kullandık. Proje ve hizmetlerimizden ise bugüne kadar 120 bin kadınımız yararlandı." diye konuştu.

- "Terörün bölge insanına verdiği zararı gidermeye çalışıyoruz"

Kaya, Aile Destek Merkezleri'nde kuaförlük, biçki dikiş, çini, takı tasarımı, nakış, ahşap boyama, mum işi, dantel, okuma yazma, İngilizce ve bilgisayar kursları verdiklerini anımsatarak, kadınların, kızların buralarda mesleki olarak eğitim almalarını istediklerini bildirdi.

Merkezlerde eğitimlerin yanı sıra sosyal ve toplumsal çalışmalara da öncülük edildiğini, uzman personelin desteğiyle aile yapısını güçlendirmeye yönelik seminer çalışmalarına ağırlık verdiklerine dikkati çeken Kaya, güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum üzerine çalıştıklarını, kadınları ve aileleri de güçlendirmeyi hedeflediklerini aktardı.

Başta eğitim ve sağlık konuları olmak üzere, Aile Destek Merkezleri'nde kadınların bilgisayar ve iletişim teknolojileri konusunda da eğitim almalarına önem verdiklerini belirten Kaya, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Merkezlerimizde evlilik öncesi eğitimler veriyoruz. Aile içi eğitim programları veriyoruz. 29 başlık altında aile eğitim programlarımızı kadınlarımıza sunuyoruz. Kadınların kendi ilgi alanlarına uygun mesleklerde ilerlemelerini, üretime katılmalarını, hanelerine ekonomik katkıda bulunmalarını istiyoruz. İnanıyoruz ki kadın güçlü olursa aile de güçlü olur, aile güçlü olursa toplum ve Türkiye güçlü olur. Bugün güçlü Türkiye sadece ülkemizdeki 80 milyon vatandaşımız için değil yurt dışında yaşayan vatandaşlar ve tüm mazlum coğrafyaların ihtiyacı olduğu güçlü Türkiye'yi hep birlikte devam ettireceğiz. Hükümet olarak sosyal yardım ve hizmetlerde asla maliyet hesabı yapmadık. Nerede bir mazlum görsek, yoldaşı olduk. Hiçbir ayrım yapmaksızın her vatandaşımıza sahip çıktık. Çünkü biz birlikte inanıyoruz ki 80 milyon birlikte Türkiye'yiz. Biz biriz beraberiz."

"Bizi bir ve beraber kılan sahip olduğumuz inanç ve değerlerimizdir. Peygamber efendimiz, 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir.' buyuruyor. İşte Aş Evi projesiyle inancımızın bir gereğini, insan olmamızın bir gereğini de yerine getirmiş oluyoruz." diyen Bakan Kaya, sözlerini şöyle tamamladı:

"Ecdadımızın bizlere emanet ettiği bu topraklarda eşit ve adil hizmet anlayışımızı artırarak devam ettireceğiz. Bizim için sizlere hizmet etmek büyük bir gurur. Bizim esas olan, ülkemizin ve milletimizin huzur ve refahıdır. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz. Bir taraftan terörle mücadele ederken diğer taraftan da terörün bugüne kadar bölgenin insanına verdiği zararları yok etmeye, gidermeye gayret ediyoruz. Tüm çocuklarımızın en iyi eğimi almaları için eğitimden kopmamaları için çocuklarımızı ailelerimizi destekliyoruz. Çocuklarımız en iyi şekilde yer almasını istiyoruz."

- Vali Zorluoğlu

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Murat Zorluoğlu ise insan odaklı hizmet anlayışının yereldeki yansıması olan eserlerin açılışı için bir araya geldiklerini vurguladı.

Son dönemlerde özellikle belediyeler tarafından yapılan sosyal belediyecilik çalışmalarının göz doldurduğunu anlatan Zorluoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim ilimizde de belediyelerimiz sosyal belediyecilik çalışmalarına büyük önem veriyor. Bu kapsamda çok başarılı hizmetler bir yılda vücut buldu. Bunları hizmete açıyoruz. Bizden önceki dönemde kendilerini çok çevreci, doğa tutkunu olarak ilan edenler maalesef Van Gölü'nün yıllarca kirlenmesine önlem almadılar. Van Denizi bugün 600 bin nüfusun ürettiği atık suyun sadece cüzzi bir bölümünün arıtılarak verildiği bir arıtma tesisine sahip. Buna müdahale ederek proje hazırladık. Bu ay içinde Van'ın 2050 yılına kadar atık suyun arıtılarak denize deşarj edileceği yeni arıtma tesisinin ihalesini gerçekleştiriyoruz."

- Edremit Kaymakamı Çiçekli

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli ise terör örgütü PKK'nın gençleri kültür merkezlerinde ve kütüphanelerinde "halkların özgürlüğü, demokrasi ve modernleşme" diye dini ve ahlaki değerlerden kopartarak kişilerin kontrolünü örgütün ideolojisi doğrultusunda yönetmek istediğini anlattı.

"Kadınları sosyal ve ekonomik hayata entegre edeceğiz deyip bu merkezleri kullanarak toplumsal gösterilere götürdüler, kendi polisi, askeri ile karşı karşıya getirip kendi esnafının malına zarar verdirdiler, 11 yaşında kızları ve erkekleri türlü bahanelerle dağa çıkardılar." diyen Çiçekli, şu ifadeleri kullandı:

"Kreş olarak kullanılan bir binadan binlerce zerdüştlük kitapları çıktı, kütüphane olarak açtıkları yerlerde PKK terör örgütü propagandası yapan yayınları koli koli imha ettik. Terörün hem güvenlik hem de sosyal politikalar ile sona erdirileceğinden hareketle ve özellikle geri kalmış, altyapı sorunları yaşayan, kentleşmemiş ve kapalı toplum yapısı özellikleri taşıyan mahallelerimizin yani fakir ve gariban vatandaşlarımızın terör örgütünün propagandasına asıl muhatap kitle seçildiğini sahada yaptığımız çalışmalarda bir kez daha müşahade ettik. Biz de bu noktadan hareketle bir daha Edremit'te hiçbir kardeşimiz terör örgütünün eline düşmesin, çocuklarımızın güzel yarınları olsun, daha huzurlu ve güvenli bir toplumda yaşayalım diye tüm hanelere tüm vatandaşlarımıza dokunmaya değil, onları tamamen sarıp sarmalamaya, devletin şefkatini her manada kendilerine göstermeyi kendimize görev addettik."

Bakan Kaya, açılışın ardından merkezi gezerek, yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı, kadınlarla sohbet etti.



