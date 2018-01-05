"Ailecek Şaşkınız" filminin tanıtımını bir günde 310 bin kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filminin tanıtım videosu, sosyal medyada bir günde 310 bin kişi tarafından izlendi.

Senaryosunu Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yönettiği filmin tanıtım videosu, dün YouTube'da yayımlanmaya başlandı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı ve 2 Mart'ta vizyona girecek filmin tanıtım videosunu bir günde 310 bin kişi izledi.

Yapımcılığını TR 40 33 Productions'ın üstlendiği filmde, babasının şirketinin başına geçen yeni nesil CEO Ferhat ile vazgeçilmez dostu, finans müdürü Gökhan'ın maceraları eğlenceli bir dille ele alınıyor.

Komedi filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde rol alan Saadet Işıl Aksoy da polis memuru Elif'i canlandırdı.