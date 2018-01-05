Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Stat ekonomi dünya Abdullah Keleş Ercan Güler
Otomobilde lider değişti
Otomobilde lider değişti
Aydın Boysan vefat etti
Aydın Boysan vefat etti
Tek tuşla deterjan siparişi
Tek tuşla deterjan siparişi
4 film vizyona girecek
4 film vizyona girecek
Yemekmatik kartı geliyor
Yemekmatik kartı geliyor

"Ailecek Şaşkınız" filminin tanıtımını bir günde 310 bin kişi izledi

İSTANBUL (AA) - Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filminin tanıtım videosu, sosyal medyada bir günde 310 bin kişi tarafından izlendi. Senaryosunu Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yönettiği...

İSTANBUL (AA) - Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünü paylaştığı "Ailecek Şaşkınız" filminin tanıtım videosu, sosyal medyada bir günde 310 bin kişi tarafından izlendi.

Senaryosunu Selçuk Aydemir'in yazdığı ve yönettiği filmin tanıtım videosu, dün YouTube'da yayımlanmaya başlandı.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in başrolünde yer aldığı ve 2 Mart'ta vizyona girecek filmin tanıtım videosunu bir günde 310 bin kişi izledi.

Yapımcılığını TR 40 33 Productions'ın üstlendiği filmde, babasının şirketinin başına geçen yeni nesil CEO Ferhat ile vazgeçilmez dostu, finans müdürü Gökhan'ın maceraları eğlenceli bir dille ele alınıyor.

Komedi filmi sevenleri sinema salonlarına çekmeyi hedefleyen filmde rol alan Saadet Işıl Aksoy da polis memuru Elif'i canlandırdı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Ahmet KuralAilecek ŞaşkınızMurat CemcirSinema
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5