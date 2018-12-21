Aileler en fazla

ANKARA (AA) - AYŞENUR SAĞLAM - Türkiye'de ailelerin geçen yıl eğitim için yaptığı harcamaların 3'te 1'i ortaöğretim harcamalarından oluştu. Bu dönemde ortaöğretime yönelik 50,3 milyar liralık harcamanın, 32,6 milyar lirası devlet, 11,3 milyar lirası hane halkları, kalanı da özel kuruluşlar ve uluslararası kaynaklar tarafından gerçekleştirildi.

AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden derlediği bilgiye göre, ülke genelinde toplam eğitim harcamaları geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,8 artarak 176 milyar 452 milyon liraya ulaştı. Eğitim harcamalarının en çok arttığı eğitim düzeyi yüzde 19 ile ortaöğretim olarak kayıtlara geçti.

Finans kaynağına göre eğitim harcamalarına bakıldığında, yaklaşık 176,5 milyar liralık harcamanın yüzde 74,5'inin devlet tarafından yapıldığı görüldü. Eğitime yönelik devlet harcamaları bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artışla 131,5 milyar lira olarak belirlendi.

Ailelerin örgün eğitime yönelik doğrudan harcamalarının yanında örgün eğitimle bağlantılı ulaşım, giyim, kırtasiye gibi giderlerini de kapsayan hane halkı harcamalarının payı ise yüzde 19 oldu. Bu harcamalar, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 12 artışla 33,6 milyar liraya yükseldi. Böylece, ailelerin geçen yıl eğitim için yaptığı harcamaların 3'te 1'ini ortaöğretim harcamaları oluşturmuş oldu.

Geçen yıl hane halklarının eğitim harcamasının en yüksek kaydedildiği kademe 11,3 milyar lirayla ortaöğretim olurken, bunu 7,5 milyar lirayla ortaokul, 7 milyar lirayla yükseköğretim, 5,6 milyar lirayla ilkokul ve 2 milyar lirayla okulöncesi eğitim düzeyleri izledi.

Hanehalklarının eğitim harcamalarında bu dönemde en yüksek artış yüzde 14,6 ile ortaöğretimde gerçekleşti.

Türkiye'de 2016-2017 yılları itibarıyla eğitim harcamalarının (milyon lira) dağılımı şöyle:

Eğitim Düzeyi Yıl Toplam Toplam devlet Toplam özel Hane halkları Özel-tüzel kişilikler Uluslararası kaynaklar Toplam 2016 160.733 121.550 47.955 29.989 18.713 498 2017 176.452 131.488 55.039 33.593 22.220 530 Okulöncesi 2016 9.035 6.502 2.596 1.820 821 1 2017 10.487 7.419 3.147 2.073 1.124 2 İlkokul 2016 28.227 21.783 6.950 5.172 1.959 8 2017 29.211 22.263 7.534 5.631 2.076 12 Ortaokul 2016 30.168 21.969 8.704 6.947 1.939 11 2017 32.599 23.722 9.497 7.531 2.151 17 Ortaöğretim 2016 42.325 27.712 15.808 9.836 6.123 81 2017 50.347 32.619 19.391

11.269

8.269 94 Yükseköğretim 2016 50.978 43.584 13.897 6.215 7.871 396 2017 53.808 45.465 15.469 7.090 8.601 405



