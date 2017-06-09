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Ailelere karne uyarısı

- Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı Prof. Dr. Aşkın: "Öğrencilerimiz karnedeki her notu alabilirler. Ailelere düşen şey soğukkanlı ve akıllıca bu notları analiz etmektir. Eğer karne puanları düşükse kızmak bağırmak değil de acaba hangi sebepler bu duruma düşürdü diye analiz etmek gerekir" - "Özellikle bu dijital platformlar, cep telefonları gibi gereksiz çok fazla zaman alan etkinlikler, çocuklarımızın derslerdeki ve hayattaki başarısızlıklarında öncelikli faktörlerdir" - "Öğrenciler, son gün yaklaşırken, sınav (LYS) anını, sorularını, kağıtları ve salonu sürekli düşünmemeli, hayal etmemeli"

Ailelere karne uyarısı

BURSA (AA) - Sağlık Araştırmaları ve Stratejileri Derneği Başkanı psikiyatrist Prof. Dr. Rüstem Aşkın, "Öğrencilerimiz karnedeki her notu alabilirler. Ailelere düşen şey soğuk kanlı ve akıllıca bu notları analiz etmektir. Eğer karne puanları düşükse kızmak bağırmak değil de acaba hangi sebepler bu duruma düşürdü diye analiz etmek gerekir." dedi.

Aşkın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, puanlama ve sınıf geçme sisteminin eskiye göre farklılaştığını belirterek, bu yüzden karne heyecanın geçmiş yıllara göre azaldığını söyledi.

Öğrencilerin karnelerdeki notlarının ileriye yönelik değerlendirilmesi açısından aileler için önemli olduğunu vurgulayan Aşkın, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz karnedeki her notu alabilirler. Ailelere düşen şey soğuk kanlı ve akıllıca bu notları analiz etmektir. Eğer karne puanları düşükse kızmak bağırmak değil de acaba hangi sebepler bu duruma düşürdü diye analiz etmek gerekir. Özellikle bu dijital platformlar, cep telefonları gibi gereksiz çok fazla zaman alan etkinlikler, çocuklarımızın derslerdeki ve hayattaki başarısızlıklarında öncelikli faktörlerdir. Bu tarz konularla ilgili analitik bir şekilde başarısızlığın sebebini araştırmalıdır. Öğrenci çok başarılıysa da analiz etmek gerekir. Eğer her şey o çocuk için karne puanı haline gelmişse sınıfın birincisi ya da ikincisi ise aileler bunu da araştırmalıdır. Çocuğumuz niye bu kadar aşırı çalışıyor diye de irdelemeliler. Hayatta her şey ders, not ve puan değildir.''

- "Sınava gireceğiniz salonu hayal etmeyin"

11 Haziran'da Lisans Yerleştirme Sınavına (LYS) girecek öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Aşkın, bu sınavın, öğrencinin geleceğini belirlediği için özellikle ailelerin diken üstünde olduğunu dile getirdi.

Aşkın, sınava girecek öğrencilerin stresten uzak durmaları gerektiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Öğrenciler, son gün yaklaşırken, sınav anını, sorularını, kağıtları ve salonu sürekli düşünmemeli, hayal etmemeli. Çocuklarımız bilsinler ki, çalıştıklarının karşılığını yüzde 95 alacaklardır. Yüzde 5 hata payı belki yüzde 1-2'lik de şansızlıklar olabiliyor. Bazı öğrencilerin karnı ağrıyor, bazıları rahatsızlanabiliyor ama büyük ölçüde çalıştıklarının karşılığını alacaklardır. Bu yönüyle de fazla endişeli olmamalarını öneririm."


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