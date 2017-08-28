Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Fener hora feneri Şarköy
Korsan servis uyarısı
Korsan servis uyarısı
Borsa rekor kırdı
Borsa rekor kırdı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Endeks yüzde 0,76 arttı
Tatil öncesi dikkat!..
Tatil öncesi dikkat!..
33 öğretim üyesi alınacak
33 öğretim üyesi alınacak

"Aileleri tarlaya, onlar okula"

- Düzce'de, "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi" projesi kapsamında mevsimlik tarım işçilerinin çocukları, okullarda el sanatları ve temel dersler eğitimi alıyor - Projenin Saha Sorumlusu Direk: - "Anne ve babaları fındık bahçesine giderken, onlar buraya geliyor. Okulda zeka oyunları dersleri, beden eğitimi, fen bilimleri ve okul öncesi eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz burada hoşça zaman geçiriyor"

DÜZCE (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) tarafından yürütülen, "Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi" projesi kapsamında, Karadeniz Bölgesine fındık hasadına gelen ailelerin çocuklarına eğitim veriliyor.

Karadeniz Bölgesi'nde başlayan fındık hasadı ile birlikte Doğu ve Güneydoğu'dan, Düzce'nin Akçakoca ilçesine gelen mevsimlik işçilerin çocukları, servis araçlarıyla alınarak köy okullarında eğitim görüyor.

Çocuk işçiliğinin önlenmesi için çalışma başlatan Uluslararası Çalışma Örgütü Türkiye Ofisi (ILO) ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yürütülen, Akçakoca Kaymakamlığı ve Belediyenin desteklediği proje kapsamında, mevsimlik işçilerin çocuklarına zeka oyunları, beden eğitimi, fen bilimleri ve okul öncesi alanlarında eğitim veriyor.

Projenin Saha Sorumlusu Ayhan Direk, yaptığı açıklamada, ilçenin iki ortaokulunda tarım işçilerinin çocuklarına sosyal destek hizmeti verildiğini belirtti.

Mevsimlik tarım işçilerinin bahçeye, çocuklarını ise okula gittiğini aktaran Direk, şöyle konuştu:

"Çocuklar burada hoş vakit geçiriyor. Anne ve babaları fındık bahçesine giderken, onlar buraya geliyor. Okulda zeka oyunları dersleri, beden eğitimi, fen bilimleri ve okul öncesi eğitimi veriyoruz. Öğrencilerimiz burada hoşça zaman geçiriyor. Eğitim eksiklerini gideriyorlar. Bunun dışında Toplum Sağlığı Merkezi'nce genel sağlık, aynı zamanda ağız ve diş sağlığı taraması yapılıyor. Buradaki çalışma eğitime destek amaçlı."

Mevsimlik tarım işçiliğinde çocukların çalışmasının önlenmesi amacıyla birçok çalışma yaptıklarını ifade eden Direk, şunları kaydetti:

"İki ayrı ortaokulda öğrencilerimiz için her şey düşünüldü. Ebru sanatından resime, boyamadan temel derslere kadar her şey burada gerçekleştiriliyor. Derslerin dışında da okul bahçesinde hep birlikte futbol, voleybol oynuyoruz. Projenin amacı, fındık tarımında çocuk işçiliğinin önlenmesi ve çocukların sömürü aracı olarak kullanılmamasıdır. Geçen yıl 120 çocuğa ulaştık. Bu yıl bu sayı biraz daha arttı." diye konuştu.

Ayhan Direk, öğrencilerin servis ve yemek ihtiyaçlarının proje bünyesinde karşılandığını sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Düzce"Çocuk İşçiliğinin Fındıkta Önlenmesi Projesi"Akçakoca
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5