Ailesi, Kıdemli Başçavuş Gedik’in şehit düştüğü yerde

TRABZON (AA) - Trabzon'un Maçka ilçesi kırsalında 11 Ağustos'ta terör örgütü mensuplarıyla sıcak temasta şehit düşen Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in ailesi, olayın yaşandığı yere geldi.

Gedik’in eşi Cemile, kızı Kayra, oğlu Koray, annesi Hatice ve babası Ahmet Gedik ile kardeşleri, ilçeye bağlı Köprüyanı Mahallesi’nde olayın gerçekleştiği bölgeyi ziyaret etti.

Cemile Gedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin nasıl bir yerde şehit olduğunu görmek istediklerini, bu nedenle de tüm ailenin buraya geldiğini söyledi.

"Sözün bittiği yer, birşey diyemiyorum." ifadesini kullanan Gedik, çok üzgün olduğunu dile getirdi.

Gedik, eşinin buradaki görev süresinin bittiğini anımsatarak, "İstemese gelmeyebilirdi. Uzatıldığına ben üzüldüm ama o buraya geldiğine çok sevindi çünkü burayı çok seviyordu. Yakıştığı gibi gitti." dedi.

Haberleri dikkatle takip ettiklerini vurgulayan Gedik, "İnşallah askerimize, polisimize bir zarar gelmeden, herhangi bir acı yaşanmadan onların leşinin serildiğini görmeyi arzuluyorum, bakın yakalandıklarını demiyorum. Rabbim askerimize, polisimize zeval vermesin, onların ayağına taş değdirmesin ama bir an evvel de bulsunlar, bizimde şuramız azıcık ferahlasın." diye konuştu.

Olayda şehit olan Eren Bülbül’ün annesi Ayşe Bülbül ile burada bir süre görüşen Gedik ailesi, aynı yerde bulunan Eren Bülbül’ün kabrini ziyaretlerinde dua etti.

Cemile Gedik, Bülbül'ün mezarının üzerindeki çiçeklere dokunarak, "Birbirinize iyi bakın" diyerek buradan ayrıldı.



