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Air Berlin, iflas başvurusunda bulundu

Zor günler geçiren Alman havayolu şirketi Air Berlin, bugün yeniden yapılanma sürecine devam etmek için şirket içerisinde iflas başvurusu işlemlerini başlattı.

Air Berlin, iflas başvurusunda bulundu

FRANKFURT (AA) - Alman havayolu şirketi Air Berlin, iflas başvurusunda bulundu.

Almanya’nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin’den yapılan açıklamada, şirketin bugün yeniden yapılanma sürecine devam etmek için şirket içerisinde iflas başvurusu işlemlerini başlattığı bildirildi.

Federal Alman hükumetinin, Lufthansa’nın ve diğer ortakların yeniden yapılanma çalışmalarında Air Berlin'i desteklediğine işaret edilen açıklamada, “Federal hükumet, uzun vadede uçuş operasyonlarını sürdürmek için Air Berlin'e köprü kredisi ile destek veriyor.” denildi.

Açıklamada bugünkü duyurunun arka planında, Etihad'ın Air Berlin'e maddi destek sağlamayı artık istemediğini bildirmesinin yattığı kaydedildi.

Air Berlin ve NIKI tarafından işletilen tüm uçuşların planlandığı gibi devam edeceği aktarılan açıklamada, uçuş programının değişmeyeceği ve rezervasyonların geçerliliğini koruyacağı bildirildi.

Açıklamada ayrıca “Lufthansa ve diğer ortaklarla Air Berlin'deki iş birimlerini satın alma konusundaki görüşmeler çok ileri ve oldukça umut vericidir. Bu görüşmeler kısa süre içinde sonuçlanabilir.” ifadelerine yer verildi.

Muhabir: Abdulselam Durdak

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