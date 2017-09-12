Air Berlin'de uçuş iptalleri

BERLİN (AA) - Geçen ay iflas başvurusunda bulunan Almanya'nın en büyük ikinci havayolu şirketi Air Berlin'de birçok uçuşun iptal edildiği bildirildi.

Şirket sözcüsü Ralf Kunke, yaptığı açıklamada, yaklaşık 200 pilotun sağlık raporu alması nedeniyle 750 uçuştan 100'ünün iptal edildiğini belirtti.

Kunke, şirkette bin 500 pilotun görev yaptığını ancak bu kadar çok rapor alınmasının olağan dışı bir durum olduğunu kaydetti.

Alman medyasında yer alan iddialarda ise şirketin iflas başvurusunda bulunmasının ardından şirketi satın almak isteyen firma ya da firmaların pilotların geleceğiyle ilgili belirsiz tavır takındığı, pilotların da buna isyan ettiği belirtildi.

İflas nedeniyle şirkete 15 Eylül'e kadar teklif sunulabilecek.

Uçuşları iptal edilen yolculardan beklenmedik durum nedeniyle özür dilenildiği açıklandı.