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Air Berlin'e hükümetten "köprü kredisi"

- Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada "Air Berlin'in uçuş operasyonlarını sürdürebilmesi için federal hükümet 150 milyon avroluk bir köprü kredisi vermeye hazır" denildi

Air Berlin'e hükümetten

FRANKFURT (AA) - Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, iflas başvurusunda bulunan Air Berlin’in uçuş operasyonlarını sürdürebilmesi için federal hükümetin 150 milyon avroluk köprü kredisi vermeye hazır olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan Air Berlin’in iflas başvurusuna ilişkin yapılan açıklamada, ilgili iflas kanunları gereğince, Air Berlin’in iflas başvurusunun hemen ardından uçuş operasyonunu sona erdirmekle yükümlü olabileceği belirtilerek, "Bu durumda Air Berlin'in uçuş operasyonlarını sürdürebilmesi için federal hükümet 150 milyon avroluk bir köprü kredisi vermeye hazır." denildi.

Açıklamada, söz konusu kredinin Alman Kalkınma Bankası (KfW) tarafından sağlanacağı ve federal düzeyde garanti ile güvence altına alınacağı vurgulandı.

Air Berlin'in operasyonlarının bütünüyle devam ettirilebileceğine işaret edilen açıklamada, "On binlerce yolcu ve tatilcinin farklı uluslararası tatil yerlerinde kaldıkları bir dönemdeyiz. Bu yolcuların Air Berlin ile Almanya'ya dönüşleri başka türlü mümkün olmazdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca Air Berlin’in uzun zamandır diğer havayolları ile görüşmelerde bulunduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Air Berlin ile Lufthansa ve başka bir havayolu şirketi arasındaki şirket hisse satışı için görüşmeler son derece ileri seviyede, bu nedenle Lufthansa ve başka bir havayolunun verdiği bir karar önümüzdeki haftalarda sonuçlandırılabilir."

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AlmanyaAir BerlinAlmanya Ekonomi Ve Enerji BakanlığıIflas
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