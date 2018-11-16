Air Race'te şampiyon belli oluyor

İSTANBUL (AA) - Red Bull Air Race'te şampiyon bu hafta sonu belli olacak.

Red Bull'dan yapılan açıklamaya göre, hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race'te sezonun en iyi pilotu, son yarışta belli olacak. Yarış, 17-18 Kasım'da ABD'nin Fort Worth kentinde gerçekleştirilecek.

Şampiyonun belli olacağı yarış öncesi zirvede rekabet yaşanıyor. 7 yarış sonunda pilotlar klasmanının ilk sırasında 70 puanla Michael Goulian yer alıyor. ABD'li pilot, ev sahibi avantajını iyi kullanmak istiyor.

Son yarışlardaki performansıyla tekrar zirveye oturan Goulian'ı ise sezonun en çok yarış kazanan ismi Martin Sonka takip ediyor. Çek pilotun puanı 65. Üçüncü sırada ise Cannes ve Chiba’daki yarışları kazanan Matt Hall var. Avustralyalı pilot zirveden 7 puan uzakta, 63 puanda bulunuyor.



Red Bull Air Race’te geçen yılın şampiyonu Japon pilot Yoshihide Muroya olmuştu.

