Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar dünya moda Trabzon Bursa 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Yüzleri gülüyor
Yüzleri gülüyor
Yağış bekleniyor
Yağış bekleniyor
Genel Müdür oldu
Genel Müdür oldu
213 projeye teşvik
213 projeye teşvik
Sanofi'ye müdür oldu
Sanofi'ye müdür oldu

Airbus, "A220" uçaklarını İstanbul'da tanıttı

- Avrupalı uçak üreticisi Airbus, yeni uçak serisi A220'nin tanıtımını Atatürk Havalimanı'nda yaptı - Kabinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Christine De Gagne: - "Şu ana kadar 47 uçağı teslim ettik. 355 tanesini de teslim etmek üzere hazırlanıyoruz"

Airbus,
banner17

İSTANBUL (AA) - Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yeni uçak serisi A220'nin tanıtımı, Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Uçağın, İstanbul'a ilk kez gelişi nedeniyle Dış Hatlar Gidiş Terminali Ali Sürmen Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Airbus Kabinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Christine De Gagne, bu yılın temmuz ayında hizmete sunulan "A220" serisiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Seferlerde taşınan yükün azaltılması için üretici firmaların çalışmalar yaptığını söyleyen Gagne, uçağın kabinde ise sınıfının en geniş koltuklarına sahip olduğunu anlattı.

Uçaktaki pencerenin geniş olmasının yolcuların uçuş korkusunu azalttığını savunan Gagne, bu modelin hava yolu şirketlerinden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Gagne, "A220" serisinin 402 kesinleşmiş uçak siparişi olduğunu kaydederek, "Şu ana kadar 47 uçağı teslim ettik. 355 tanesini de teslim etmek üzere hazırlanıyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın da (THY) iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan Gagne, sipariş konusunda gizlilik kararı olduğu için bu konuda bilgi veremeyeceğini bildirdi.

- "Hava yolları, müşterilerinin mutlu olmasını istiyor"

Gagne, gelecek 20 yılda 28 bin uçak ihtiyacı olacağını ve hedeflerinin bunların çoğunu karşılamak olduğunu ifade ederek, "Hava yolları, müşterilerinin mutlu olmasını istiyor. Yolcu deneyimi, burada farkı oluşturan şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından basın mensupları apronda bulunan "A220-300" uçağını gezerek, Gagne'den uçağın özellikleri hakkında bilgi aldı.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
A220AirbusAtatürk HavalimanıChristine De Gagne
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1