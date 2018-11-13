İSTANBUL (AA) - Avrupalı uçak üreticisi Airbus'ın yeni uçak serisi A220'nin tanıtımı, Atatürk Havalimanı'nda yapıldı.

Uçağın, İstanbul'a ilk kez gelişi nedeniyle Dış Hatlar Gidiş Terminali Ali Sürmen Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına katılan Airbus Kabinden Sorumlu Pazarlama Direktörü Christine De Gagne, bu yılın temmuz ayında hizmete sunulan "A220" serisiyle ilgili bilgilendirmede bulundu.

Seferlerde taşınan yükün azaltılması için üretici firmaların çalışmalar yaptığını söyleyen Gagne, uçağın kabinde ise sınıfının en geniş koltuklarına sahip olduğunu anlattı.

Uçaktaki pencerenin geniş olmasının yolcuların uçuş korkusunu azalttığını savunan Gagne, bu modelin hava yolu şirketlerinden yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

Gagne, "A220" serisinin 402 kesinleşmiş uçak siparişi olduğunu kaydederek, "Şu ana kadar 47 uçağı teslim ettik. 355 tanesini de teslim etmek üzere hazırlanıyoruz." dedi.

Türk Hava Yolları'nın da (THY) iyi ilişkileri olduğunu vurgulayan Gagne, sipariş konusunda gizlilik kararı olduğu için bu konuda bilgi veremeyeceğini bildirdi.

- "Hava yolları, müşterilerinin mutlu olmasını istiyor"

Gagne, gelecek 20 yılda 28 bin uçak ihtiyacı olacağını ve hedeflerinin bunların çoğunu karşılamak olduğunu ifade ederek, "Hava yolları, müşterilerinin mutlu olmasını istiyor. Yolcu deneyimi, burada farkı oluşturan şeydir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantının ardından basın mensupları apronda bulunan "A220-300" uçağını gezerek, Gagne'den uçağın özellikleri hakkında bilgi aldı.



