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AK Gençler, yeni yıla polislerle girdi

- AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Gök ve yönetim kurulu üyeleri, görev başındaki polisleri ziyaret etti

AK Gençler, yeni yıla polislerle girdi

MANİSA (AA) - AK Parti Manisa Gençlik Kolları Başkanı Ender Gök ile MKYK üyesi Halil Özkan ve yönetim kurulu üyeleri, yeni yıla görev başındaki polis memurlarını ziyaret ederek girdi.

Gök ve beraberindekiler, Manisa'nın muhtelif yerlerindeki kontrol noktalarında nöbet tutan polis memurlarını ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı, lahmacun ve çay ikramında bulundu.

Yeni yıla vatanın ve milletin refahı ve huzuru için gece gündüz demeden çalışan görevi başındaki polislerle birlikte girmek istediklerini aktaran Gök, soğuk kış gecesinde görevleri başında olan polislere yalnız olmadıklarını hissettirmek istediklerini belirtti.

Gök, şöyle konuştu:

"Polislerimiz milli ve manevi değerlerimizdir. 2016 yılı millet olarak bizlere bir çok acıyı yaşatan bir yıl oldu, birçok hain saldırıda vatandaşlarımızı, polislerimizi ve askerlerimizi şehit verdik. Halep, Cerablus ve Doğu Türkistan gibi birçok müslüman şehrimizde acılar yaşadık. 15 Temmuz gibi hain bir darbe teşebbüsünü milletimizin iradesi ile bertaraf ettik. 2017 yılında şehit kanlarının durması, tüm islam coğrafyasında zulüm gören müminlerin huzur ve refaha kavuşması, mutlu, sağlıklı ve huzurlu bir vatan ve ümmet Rabb'imizden niyazımızdır."

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