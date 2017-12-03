AĞRI (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Terörle dayanışma halinde ve terörizme sırtını dayayanlarla bu ülkemize hizmet olmaz, şehirlerimize hizmet olmaz, ilçelerimize, beldelerimize hizmet olmaz, bunu böyle bilelim. Onun için bizim derdimizle dertlenecek belediye başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara ihtiyacımız var, bunu böyle bilelim." dedi.

Erdoğan, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Ağrı 6. Olağan İl Kongresi'nde partililere hitap etti.

Konuşmasında tüm Ağrılıları selamlayan Erdoğan, 16 Nisan'da yüzde 75 ile "Evet" diyen Eleşkirt'e, yüzde 58 ile "Evet" diyen Hamur'a, yüzde 57 ile "Evet" diyen Tutak'a, yüzde 54 ile "Evet" diyen merkez ilçeye teşekkürlerini sundu.

Ağrı genelinde de yüzde 43'lük bir "Evet" oranına ulaştıklarını dile getiren Erdoğan, "Bu elbette önemli bir oran ama yeterli değil zira benim tanıdığım, benim bildiğim Ağrı'ya bu oran yakışmıyor. Çünkü o Ağrı çok daha farklı ama bu bir geçiş dönemiydi, Allah'ın izniyle yeniden Ağrı o eski günlerine dönüyor ve dönecek ben buna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Ağrı'nın çok daha güçlü bir şekilde yanlarında yer alacağına inandığını söyleyen ve Ağrı yöresine ait türkünün "Kışlanın önü pınar / Hep kuşlar ona konar / Bugün yari görmedim / Yüreğim ona yanar." şeklindeki sözlerini okuyan Erdoğan, "Rabb'im bizleri birbirimizden hiç ayrı koymasın, birbirimize hiç hasret bırakmasın diyorum." diye konuştu.

Kendisine seslenen gençlere, "Ben de sizlerin yanındayım, hiç ihmal etmedik, etmeyeceğiz." diye karşılık veren Erdoğan, il kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu topraklar insanlığın en eski medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Bu topraklar Allah'ın insanlara bahşettiği tabiat güzelliklerinin pek çoğunu sinesinde barındırmaktadır. Ağrı ve bölgemiz uzun zamandır terör belası yüzünden mahzundur, boynu büküktür, gariptir." dedi.

Son 15 yıllık dönemde Ağrı'ya farklı alanlarda 10 milyar lirayı aşan yatırım yaptıklarını dile getiren Erdoğan, "Şu anda 12 bin öğrenciye sahip İbrahim Çeçen Üniversitesini kurduk. Şimdi kendisinden bir söz aldım. 'Buraya bir de tıp fakültesi yapacağım' dedi. Şimdi tıp fakültesini inşallah İbrahim Bey yapacak, sözünü aldık." diye konuştu.

Erdoğan, Ağrı'ya yapılan eğitim ve sağlık yatırımlarına ilişkin bilgi vererek "400 yataklı Ağrı Devlet Hastanesinin yapımı da inşallah mart ayı sonuna kadar bitiyor. İnşaatının bu kadar uzamasından sorumlu olanlara hesabını soracak ve inşallah çok yakında hastanemizi de hizmete açacağız." dedi.

TOKİ aracılığıyla inşa edilen 4 bin 234 konutun sahiplerine teslim edildiğini söyleyen Erdoğan, şehirde 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu da 358 kilometreye çıkardıklarını bildirdi.

- "Ağrı milyonlarca turiste ev sahipliği yapmalı"



Havaalanının geçen yıl 235 bin kişi tarafından kullanıldığını, bu sayının milyonlara ulaştığı günleri de çok yakında göreceklerini belirten Erdoğan, bunun için turizmi hareketlendireceklerini ifade etti.

Erdoğan, Ağrı'ya gelen turist sayısının 29 bin olduğunu kaydederek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halbuki şu güzelliklerle Ağrı milyonlarca turiste ev sahipliği yapmalı. İnşallah şehrimizi bu seviyeye de ulaştıracağız ama Ağrı, belediye başkanı seçti fakat belediye başkanı Ağrı'da yaşamadı ki hemen yanındaki birisine bıraktı Ankara, şurası, burası, buralara geçti. Biz Ağrı'ya belediye başkanı seçmedik mi? Peki nerede belediye başkanı? Yok. Ne yaptık? Müdahale ettik. Niye? Kardeşim biz bu ülkeyi yol geçen hanına çeviremeyiz ve buraya da kayyum tayinini yaptık ve şimdi valimiz valilik görevinin yanında bir de burada belediye başkanlığı görevini sürdürüyor. Birileri bir şeyler söylüyor, kim ne söylerse söylesin, bizim derdimiz Ağrı'yı şanına yakışır bir şekle altyapısıyla, üst yapısıyla dönüştürmektir, yaptığımız iş budur. Terörle dayanışma halinde ve terörizme sırtını dayayanlarla bu ülkemize hizmet olmaz, şehirlerimize hizmet olmaz, ilçelerimize, beldelerimize hizmet olmaz, bunu böyle bilelim. Onun için bizim derdimizle dertlenecek belediye başkanlarına, milletvekillerine, bakanlara ihtiyacımız var, bunu böyle bilelim."

- "Hayvancılık konusunda çok önemli teşvikler getirdik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son 15 yılda Ağrı'da 956 milyon lira tarımsal destek ödemesi yaptıklarını belirterek "Ülkemizde hayvancılıkta sıkıntı var deniyor, halbuki tek başına Ağrı dahi bu sıkıntıyı çözebilecek potansiyele sahip. Şimdi hayvancılık konusunda çok önemli teşvikler getirdik. İnşallah Ağrı bu teşviklerle ülkemizin en başta gelen hayvancılık üretim merkezlerinden biri haline gelecek. Büyükbaşta 50 baş hayvan altında veya biraz üstünde besleyenlere 250 lira da Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız destek verecek, Bakan bey burada. Aynı şekilde küçükbaşta da 25'er lira onlara da yine destek. Buna göre çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu

Söz verdikleri doğrultuda Ağrı'yı doğalgazla buluşturduklarını dile getiren Erdoğan, yakın zamanda Doğubayazıt, Eleşkirt, Taşlıçay ve Patnos'a da bu imkanı ulaştıracaklarını söyledi. Erdoğan, "Tüm bu hizmetlere rağmen bölgemizdeki insanlarımızın başka yerlere gitmelerine ihtiyaç bırakmayacak iş ve istihdam alanları oluşturma konusunda arzu ettiğimiz neticeleri tabii ki elde edemedik." dedi.

"Dağlar siz ne dağlarısız / Kardan kemer bağlarsız / Gül sizde bülbül sizde / Hangi derde ağlarsız" şeklindeki dizeleri okuyan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Allah'ın verdiği güzellikler karşımızda dururken sizlerin burada sıkıntı çekmeniz gerçekten çok üzüntü vericidir." diye konuştu.

Partililerin "Ağrı seninle gurur duyuyor" tezahüratlarına "Ben de sizlerle gurur duyuyorum" karşılığını veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hangi altyapıyı kurarsak kuralım, hangi teşvikleri verirsek verelim, bir yerde terör varsa bırakın dışarıdan birilerinin gelip yatırım yapmasını, oranın kendi insanlarını dahi yerinde tutamıyoruz. Az önce bir hanımefendi dışarıda dedi ki, 'İş, iş, iş". Tamam da iş adamı buraya gelip buraya yatırım yapmıyor ki. Niye yapmıyor? Terör. Ama şimdi terör Allah'ın izniyle buradan defoluyor. Bundan sonra ben inanıyorum ki Allah'ın izniyle iş adamlarımız gelip buralara da gelip yatırımlarını yapacaklardır. Ağrı pek çok şehrimiz gibi terör kurbanıdır, bu yüzden başlı başına bir zenginlik kaynağı olması gereken Ağrı Dağı'na çıkmak uzun yıllar boyunca mümkün olmamıştır. Niye Ağrı Dağı'na bu insanlar çıkamıyor? Ürküyor, korkuyor ama bu terör belası ortadan kalkmış olsa sadece Ağrı Dağı için binlerce, on binlerce insan turist olarak buralara gelir."

- "Bölücülük virüsünü vücudumuzdan tümüyle atmanın zamanı gelmiştir"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, benzer şekilde Tendürek Dağı'nın da uzun yılar boyunca boynunun bükük kaldığını belirterek "Ağrı'nın medeniyetleri birbirine bağlayan ilçeleri adeta bir kısır döngünün içine düşmüştür. Havalimanı var, bölünmüş yolları var, elektriği, suyu, her türlü aracı gereci var ama yeterince fabrika yok, turist yok, istihdam yok. Niye? Yatırımcı gelmiyor, gönlümüz bu duruma asla razı değildir. Biz geçmişte nasıl altyapı devrimiyle bölgemizin geri kalmışlığını ortadan kaldırmışsak şimdi de yeni bir hamleyle işsizliğin üstesinden gelmek istiyoruz ama bunun için sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Siz isteyeceksiniz ki biz de üzerimize düşenleri yapabilelim. Geçmişte Ağrı'yı adeta teslim alan, zehirleyen, elini kolunu bağlayan bölücülük virüsünü vücudumuzdan tümüyle atmanın zamanı gelmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Patnos teşkilatından kongreye gelmek üzere yola çıkan partilileri taşıyan bir minibüsün kaza yaptığını ve Ekrem Koçak, Mehmet Yıldız, Mehmet Duna, Harun Erkan'ın yaralandığını ifade ederek yaralılara Allah'tan şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin dört bir yanında yaşananları takip ediyorsunuz, kuzeyimizden güneyimize kadar her yerde kimi zaman köken, kimi zaman inanç, kimi zaman mezhep, kimi zaman meşrep farklılıkları bahane edilerek ülkelerin ve halkların nasıl paramparça edildiğini görüyorsunuz. Şayet Türkiye 35 yıldır süren bölücü teröre rağmen bu duruma düşmediyse milletimizin sağduyusu, dirayeti, feraseti sayesindedir. Kardeşi kardeşe kırdırmak için bir dönem 'sağcı-solcu' dediler fitne ateşi yaktılar, sonra 'Sünni-Alevi' dediler bir başka fitne ateşini tutuşturdular, ardından 'Türk-Kürt' dediler yine bir fitne ateşiyle hepimizi birbirine düşürmeye ve yakmaya çalıştılar. Peki biz bunlara karşı ne diyoruz? Hazır mısınız? 'Tek millet' diyoruz. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abhaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Terekeme'siyle vesaire, tek millet. Allah bizleri kavimler halinde yarattı. Birbirimizle iyi tanışalım, anlaşalım diye. Üstünlük kavimde değil Allah'a yakınlıkta, yani ittika ile ve biz insanları kavminden dolayı sevmedik, Yaradan'dan ötürü sevdik. Hangi kökenden olursa olsun bu ülkede yaşayan 80 milyonun tamamı tek millettir. Burada mutabık mıyız? 'Ben Türk'üm, sen Kürt'sün, şöyle ayrıl, söyle ayrıl' bizde bu yok, yaratılanı Yaradan'dan ötürü sevdik o kadar."

(Sürecek)