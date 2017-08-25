AK Parti Ağrı İl Başkanı Aydın görevine başladı

AĞRI (AA) - AK Parti Genel Merkezi tarafından Ağrı İl Başkanlığına getirilen Abbas Aydın görevine başladı.

Kemal Atmaca'nın istifası sonrası bu göreve getirilen Aydın, il başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Abbas Aydın, burada yaptığı konuşmada, göreve tekrar getirilmesi dolayısıyla mutlu olduğunu söyledi.

Başarılı çalışmalar yapacaklarına inandığını belirten Aydın, "Hep birlikte, eski yeni fark etmez. Hepimizin derdi aynı. Teşkilat olarak halkımıza en iyi hizmeti yapmak. Milletvekilimizle omuz omuza vererek, birlik beraberlik içerisinde bu hizmete devam edeceğiz." diye konuştu.

Atmaca ise Aydın'a görevinde başarılar dileyerek, AK Parti'nin siyaset yapılabilecek en doğru yer olduğunu dile getirdi.

Abbas Aydın, daha sonra partililerin tebriklerini kabul etti.