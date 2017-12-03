AK Parti Altındağ 6. Olağan İlçe Kongresi

ANKARA (AA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, "İnanın Gezi olaylarından farklı değil yaşadığımız süreç, inanın 17-25 Aralık'ta yapılmak istenilen operasyonun devamı niteliğinde ve 15 Temmuz'da yapamadıklarını, başaramadıklarının ikinci perdesini şu anda devreye sokmuş durumdalar ama nasıl Gezi olaylarında başaramadılarsa, nasıl 17-25 Aralık'ta hedeflerine ulaşamadılarsa, nasıl 15 Temmuz'da aziz milletimiz gereken cevabı onlara verdiyse bu defa da başaramayacaklar, ülkemize zarar veremeyecekler." dedi.

Sarıeroğlu, partisinin Cemil Meriç Kültür ve Kongre Merkezi'ndeki, Altındağ 6. Olağan İlçe Kongresinde yaptığı konuşmada, üç seçimin yapılacağı 2019 yılını tarihi bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

İçinden geçilen süreçte milletin oynanan tüm oyunların farkında olduğunu belirten Sarıeroğlu, "Milletimiz olmasaydı bu şekilde yolumuza devam edemezdik." ifadesini kullandı.

MİT tırları, 17-25 Aralık, Gezi, 7-8 Ekim olaylarının yaşandığını, AK Parti'nin kapatılmak istendiğini, 15 Temmuz'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişiminde bulunduğunu hatırlatan Bakan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Allah milletimizden razı olsun her zor süreçte arkamızda oldu desteğiyle. Milletin adamına güvendi, inandı ve onu yedirmedi dış odaklara, güçlere karşı. İnşallah milletimizden, halktan aldığımız güçle içinden geçtiğimiz dönemde, inanın Gezi olaylarından farklı değil yaşadığımız süreç, inanın 17-25 Aralık'ta yapılmak istenilen operasyonun devamı niteliğinde ve 15 Temmuz'da yapamadıklarını, başaramadıklarının ikinci perdesini şu anda devreye sokmuş durumdalar ama nasıl Gezi olaylarında başaramadılarsa, nasıl 17-25 Aralık'ta hedeflerine ulaşamadılarsa, nasıl 15 Temmuz'da aziz milletimiz gereken cevabı onlara verdiyse bu defa da başaramayacaklar, ülkemize zarar veremeyecekler. Cumhurbaşkanımızı hedefe alarak yapmış oldukları algı operasyonlarının hepsi kendilerine geri dönecek diye inanıyorum."

- "Bu yol doğru bir yol değil"

Sarıeroğlu, siyasetin ilke ve değerlerle yapılması gerektiğini, aksi halde anlamsız kalacağını belirtti. Türkiye'nin tarihinde muhalefet tarafından siyasetin bu kadar itibarsızlaştırıldığı başka bir dönemin olmadığını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Diliyle, eylemleriyle Meclis'teki çalışma şekliyle gerçekten üzülüyorum yaşadığımız bu durumdan dolayı." ifadesini kullandı.

Muhalefetin yapıcı dille yapılmasının önemini vurgulayan Sarıeroğlu, içinden geçilen dönemde ana muhalefet partisinin kullandığı dilin Türkiye'ye faydasının olmadığını söyledi. Ana muhalefet partisinin bu anlayıştan dönmesi gerektiğini belirten Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Bu yol doğru bir yol değil. Bu yolun CHP'ye de Türkiye'ye de bir faydası yok. Hala milleti tanımamışlar, yalanlarla, iftiralarla geçmişten beri yapmış oldukları muhalefeti hala sürdürmeye çalışıyorlar. Milletimiz bunlara itibar etmiyor. Sahte belgeleri mendil gibi sallayarak çamur at, izi kalsın anlayışıyla yapılan siyaset tarihin çöplüğündedir şu anda. Günümüzün siyaset anlayışıyla, milletimizin bakış açısıyla asla uyumlu olmayan bir durumdasınız, yerdesiniz. Gelin, bu yerden, durumdan bir an önce çıkmak için hepiniz var gücünüzle çalışın yoksa durum iyiye doğru gitmiyor, buradan uyarmak istiyorum. Biz bu iftiralara, yalanlara milletimizin itibar etmediğini biliyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın ailesiyle ilgili iki gün boyunca 'belge' diye ortalıklarda dolaştırdıkları şeyin nasıl fiyasko olduğu ortaya çıktı."

Gösterilen kağıtların iddialarla ilgisinin olmadığını dile getiren Bakan Sarıeroğlu, "Merak ediyorum ben, gerçekten bu yalanlar, iftiralar tüm açıklığıyla ortaya dökülmüşken bir daha bu milletin yüzüne nasıl bakacaklar?" diye sordu. Katılımcılardan birinin "Yüz yok ki bunlarda" şeklindeki sözlerine Bakan Sarıeroğlu, "Yanlış olan da bu zaten" karşılığını verdi.

- Taşeron uygulaması

Sarıeroğlu, 3 Aralık'ın Dünya Engelliler Günü olduğunu belirterek, AK Parti hükümetlerinin sosyal politikalarda önemli açılımları hayata geçirdiğini vurguladı.

Dünyanın örnek aldığı uygulamalarla sosyal devlet olmanın gereğini yerine getirdiklerini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, geçmişte 5 bin olan kamudaki engelli istihdamını 55 bin seviyelerine çıkarıldığını bildirdi. Gelecek sene 5 bin engelli atamasının daha yapılacağını vurgulayan Sarıeroğlu, "Engelli kardeşlerimizin önündeki tüm engelleri kaldırmak için çalışmalarımızı kararlı şekilde sürdüreceğiz" dedi.

Taşeron konusundaki çalışmanın da belli bir yere, aşamaya geldiğini ifade eden Bakan Sarıeroğlu, "Emekçi kardeşlerimizin gönlüne girecek, onları rahata erdirecek bir çalışma olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizlerin içine sindi. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız bununla ilgili detayları önümüzdeki günlerde açıklayacaklar" diye konuştu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının başladığını anımsatan Sarıeroğlu, "Tüm kesimlerimizi memnun edecek inşallah iyi bir rakam oluşturmak hepimizin hedefi" ifadesini kullandı.

- Notlar

Divan kurulunun seçilmesiyle başlayan kongrede, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım’ın mesajının okunduğu kongrede, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın video mesajı salondakilere izletildi.

Toplantıya bazı AK Parti Ankara milletvekillerinin yanı sıra, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda davetli katıldı. Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki’nin konuşması sırasında bazı mahallerdeki sorunlara işaret etmesinin ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna kürsüye çıktığında, "Değerli belediye başkanımızla bundan sonra el ele, omuz omuza vererek bütün sorunlarımızı çözeceğimize inanıyorum. Sen rahat ol endişe etme bazı problemler bundan sonra inşallah olmayacak” karşılığını verdi.