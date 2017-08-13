AK Parti Antalya Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı

ANTALYA (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizin bu karmaşık döneminde, partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda, bunların sayısı ve oranı gerçekten çok küçüktür." dedi.

Erdoğan, Expo Kongre Merkezi'nde düzenlenen, partisinin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısında partililere hitap etti.

Yarın AK Parti'nin 16'ncı kuruluş yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, 2001'de çıktıkları ülkeye ve millete hizmet yolculuğunda 15 yılı iktidar olmak üzere başarıyla, şanla ve şerefle dolu tam 16 yılı geride bıraktıklarını söyledi.

AK Parti kurulduğunda henüz yeni yürümeyi öğrenen çocukların, bugün artık liseyi bitirip üniversiteye adım atmaya hazırlanan, oy verme ve her türlü işlemi kendi adına yapma ehliyetini haiz gençler olduğunu belirten Erdoğan, bunun AK Parti sayesinde gerçekleştiğine işaret etti.

Erdoğan, partiyi kurduklarında seçme yaşının 18, seçilme yaşının ise 30 olduğuna değinerek, "Zor olan seçmektir, seçilmek kolay. Hatta bir zamanlar 'Taksim Meydanı'na dört ayaklı koysam seçtiririm.' diyen siyasetçiler çıktı bu ülkede. Ama biz ne yaptık? Önce 30'u 25'e çektik, son attığımız adımda da ne dedik? 'Seçme de 18, seçilme de 18 olacak' dedik ve bunu başardık." ifadesini kullandı.

Gencine, gençliğine kıymet veren hareketin AK Parti hareketi olduğunu belirten Erdoğan, salonda bulunan gençlere, "Bizler, sizinle gurur duyuyoruz. Zira fetih gençliğinin bir özelliği var. Bir çağ kapattı, bir çağ açtı. Bizim ecdadımız bir çağ kapatıp bir çağ açtığına göre, onun varisleri olan torunlar da inşallah 21. asrı, ecdadının asrı haline dönüştürecektir, ben buna inanıyorum." dedi.

Erdoğan, bu yüzden hedef koyduklarını, "2053" ve "2071" dediklerini hatırlatarak, tüm gençliği 26 Ağustos'taki zafer kutlamaları için Malazgirt'e davet etti.

Sultan Alparslan'ın torunları olarak o heyecanı ve coşkuyu, o doğuş hareketinin olduğu yerde hep beraber yaşayacaklarına dikkati çeken Erdoğan, Çanakkale gibi Malazgirt Zaferi'nin de anılacağını vurguladı.

Erdoğan, böylesine uzun bir süredir ülkeye ve millete hizmet etme şerefine erişen bir partinin yöneticileri olarak kendilerini bahtiyar saydıklarını söyledi.

Türkiye'nin son 15 yılının ancak kuruluş dönemiyle mukayese edilebilecek önemde hadiselerle geçtiğine işaret eden Erdoğan, şöyle devam etti:

"Özellikle son dört yılımız, içeride ve dışarıda tarihimizin en büyük saldırılarına maruz kaldığımız bir dönem olarak kayıtlardaki yerini almıştır. Bu dönemde bir ülkeye yöneltilebilecek tüm saldırıları gördük, yaşadık. Türkiye'yi hedef alanlar, AK Parti'yi boş bırakır mı? Bırakmadılar. Bu süreçte partimize de pek çok tuzak kuruldu.

2013'teki Gezi Olayları'nın, 17/25 Aralık emniyet-yargı darbe girişiminin, 2014'teki mahalli idareler ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin, 2015'teki 7 Haziran ve 1 Kasım seçimlerinin, bölücü örgütün çukur eylemlerinin ve DEAŞ saldırılarının, 2016'daki 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün son olarak da 16 Nisan halk oylamasının mecrasından çıkartılma gayretlerinin tüm bunların amaçlarından biri de AK Parti'yi sarsmak, mümkünse parçalamaktı. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği ve dava arkadaşlarımızın metanetiyle tüm bu saldırıları boşa çıkardık."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin bu karmaşık döneminde, parti içinde de yolunu kaybedenlerin olduğuna değinerek, "Milletvekillerinden, belediye başkanlarından, teşkilat mensuplarından bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğünü dikkate aldığımızda, bunların sayısı ve oranı gerçekten çok küçüktür." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin içinden geçtiği bu kritik dönemdeki güçlü duruşları sebebiyle AK Parti teşkilatının tüm mensuplarına şahsı ve milleti adına şükranlarını sunan Erdoğan, "Bugün burada genişletilmiş il divanı yapıyoruz. Bugüne kadar böyle bir il divanı olmadı, ilk defa bunu yapıyoruz. Neden, niçin? Çünkü artık bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımını atıyoruz." diye konuştu.

Erdoğan, ülkede 2019'un Mart ayında yerel seçimin, ardından kasım ayında da parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılacağını anımsattı. Erdoğan, "Buna çok kararlı hazırlanmak durumunda değil miyiz? Öyleyse zaman kaybına tahammülümüz yok." dedi.

- "Az önce Eren'in annesiyle görüştüm"

Salonda bulunanlara, "19 ilçe ve büyükşehirle hep birlikte kararlı bir şekilde tüm bu ilçeleri mahalleriyle, sokaklarıyla sandık esaslı olarak taramaya var mıyız?" sorusunu yönelten Erdoğan, şunları kaydetti:

"Unutmayın, bizim ölçümüz AK Parti olarak bellidir. Partimizin değerlerine özellikle de bizim malum manifestomuza ihanet etmeyen, ülkesine sadakatla bağlı herkese kalbimiz de kollarımız da açıktır. Bizim bu manifestomuz nedir, bu ilkelerimiz nedir? Bunun üzerinde durmamız lazım.

Bir, tek millet. Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle, Gürcü'süyle, Abaza'sıyla, Boşnak'ıyla, Arnavut'uyla... 80 milyon biz tek milletiz. Bizi bölemeyecekler, parçalayamayacaklar. Tek millet olarak inşallah geleceğe yürüyecek, böylece 21. asrı Türk milletinin asrı olarak dünyaya haykıracağız. İki, az önce Eren'in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren, kaç kardeş biliyor musunuz? 13 kardeşler. Ayşe Hanım'ın 13 evladı var, bir tanesi de Eren'di. Bana, 'Siz en az üç dediğiniz zaman, ben yanlış mı yaptım diye düşündüm.' dedi. Ben de 'Olur mu. Sen, Allah'ın ve Resulü'nün emrini yerine getirdin. Sen ne güzel annesin ki cenneti, 13 evladınla teminat altına aldın.' dedim. Tek milletten sonra tek bayrak. Rengi şehidimizin kanı. Hilal, bağımsızlığımızın ifadesi. Yıldız, işte Eren gibi her şehidimizin ta kendisi."

(Sürecek)