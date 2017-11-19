AK Parti Bayburt 6. Olağan İl Kongresi

BAYBURT (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şunu unutmayın; makamlar gelip geçidir. Milletimize ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımıza hizmet için makamlar birer araçtır, birer fırsattır. Kimsenin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz." dedi.

Erdoğan, Bayburt Spor Salonu'nda düzenlenen partisinin 6'ncı Olağan İl Kongresi'ne katılarak partililere hitap etti.

Konuşmasına, "Yaklaşık iki yıllık hasretin ardından tarih şehri, evliyalar şehri, milli mücadelenin şehri Bayburt'ta olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum." diyerek başlayan Erdoğan, "Söyleyin Bayburt'un Vasfi Halini" isimli türkünün "Söyleyim Bayburt'un vasfı halini. Ülkede bulunmaz bir eşin Bayburt. Bülbüller çekerler ah-ü zarını. Seherde ötüşür kuşların Bayburt. Kahramanlar eli Bayburt otağı. Şehitler yurdudur bizde Kop Dağı." sözlerini okudu.

Erdoğan, Bayburt'un, Birinci Dünya Savaşı'nda işgale karşı direnişiyle tarihe "İkinci Plevne Savunması" olarak geçen destansı bir mücadelenin şehri olduğunu vurguladı. Bayburt'un bu kutlu mirasa canı pahasına sahip çıktığını ifade eden Erdoğan, dün olduğu gibi bugün de Bayburtluların, Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesine en güçlü desteği verdiğini belirtti.

Şu ana kadar girilen tüm kritik süreçlerde Bayburt'un dili dualı, mütevekkil, yiğit insanlarını daima bugün olduğu gibi yanlarında gördüklerine işaret eden Erdoğan'ın konuşması, salonda bulunanlarca "Dik dur eğilme, Bayburt seninle" sloganlarıyla kesildi. Erdoğan da bu slogana "Bayburt bugüne kadar eğilmedi, Allah'ın izniyle bundan sonra da eğilmeyecek." karşılığını verdi.

- "Bizi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da oluşturuyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vesayet odaklarının tüm güçleriyle üzerlerine yüklendiği 2007'de Bayburt'un yüzde 61 ile "demokrasi" dediğini aktararak, şöyle devam etti:

"Eski Türkiye heveslerinin kabardığı 2011'de Bayburt yüzde 63,5 ile 'kalkınma' dedi. İhanet çetesinin saldırılarının yoğunlaştığı 10 Ağustos 2014'te Bayburt yüzde 80 ile 'milli irade' dedi. Çukur eylemleriyle geleceğimizin karartılmak istendiği 1 Kasım 2015'te Bayburt yüzde 73 ile 'istikrarsızlığa hayır' dedi. En son bu yılın 16 Nisan'ında Bayburt yüzde 82 ile 'kalıcı istikrar' dedi, 'büyük ve güçlü Türkiye' dedi.

Ben, 16 Nisan halk oylamasında yüzde 82 'evet' oyuyla Türkiye birincisi olan Bayburt'a tüm kalbimle teşekkür ediyorum. Bayburt 16 Nisan'daki tarihi duruşuyla Türkiye'nin önünde farklı bir yol açmıştır. 16 Nisan'la beraber Türkiye, istikrarsızlıkların tarihe karıştığı, gayrimeşru güç odaklarının artık hükmünü kaybettiği yepyeni bir döneme girmiştir. İnşallah girilen bu yol önce bizi 2023 hedeflerimizle buluşturacak, ardından da 2053 ve 2071 vizyonumuza taşıyacaktır."

Erdoğan, 2019'da yapılacak seçimlerin Türkiye'nin istiklal ve istikbal mücadelesinin en kritik dönüm noktaları olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin 2019 kavşağını da geçtikten sonra çok daha güçlü ve hızlı bir şekilde hedeflerine ilerleyeceğine dikkati çeken Erdoğan, "Bu anlayışla 2019 hazırlıklarımıza şimdiden başlamış bulunuyoruz. İşte bugünkü kongre 2019 seçimlerinin hazırlık kongresidir. Önümüzdeki sürecin parolası, iki önemli kavramdır. Bir değişimdir, iki yenilenmedir. İşte biz şimdi bunun adımlarını atıyoruz. Hem değişim hem yenilenme. Kim ne derse desin. Evelallah yere sağlam basarak yolumuza devam ediyoruz. AK Parti'yi siyasi tarihimizdeki gelmiş geçmiş diğer tüm partilerden ayıran temel vasfı değişime ve dönüşüme açık olmasıdır." diye konuştu.

Türkiye'de kuruluş felsefesinden ve ilkelerinden taviz vermeden sürekli güncellenmeyi başarabilen yegane hareketin "AK Parti" olduğuna değinen Erdoğan, "Biz kendimizi günün şartlarına ve geleceğin ihtiyaçlarına göre yenilemekten asla korkmadık, korkmayız. Tıpkı Hazreti Mevlana'nın pergel misalinde olduğu gibi... Bir ayağımızı kadim değerlerimize sabitliyoruz, diğeriyle de daha güzelin, daha iyinin, daha yeninin peşinde koşuyoruz." ifadesini kullandı.

Erdoğan, Yunus Emre'nin "Biz sevdik aşık olduk sevildik maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız bizden kim usanası." sözlerini hatırlatarak, "İşte bu sevdayla hem kendimizi hem de partimizi yeniliyoruz. İlçe ve il kongrelerimiz bu tarihi değişim sürecinin en önemli kanallarıdır... Önümüzdeki hafta Doğu illerindeyiz. İnşallah oralarda kongrelerimize devam edeceğiz ve böylece şubat sonuna kadar inşallah bütün kongrelerimizi bitireceğiz. Bugün Bayburt'ta olduğu gibi kongrelerimiz vasıtasıyla bizi 2019 seçimlerine taşıyacak kadroları da oluşturuyoruz." dedi.

- "Makamlar gelip geçicidir"

Siyasetin, bir bayrak ve millete hizmet etme yarışı olduğunu belirten Erdoğan, "Biz bu milletin efendisi değiliz, biz bu milletin hizmetkarıyız." dediklerini aktararak, AK Parti'yi diğer partilerden ayıran noktanın da bu olduğunu ifade etti.

Erdoğan, AK Parti'nin bir dava hareketi olduğunu, kendisinin şahsı dahil herkesin bu kutlu davada sadece birer nefer konumunda bulunduklarına değindi. Nefer olmanın hazmedilebildiği zaman zaferin yakın olduğuna işaret eden Erdoğan, salondaki gençlere şöyle seslendi:

"Şunu unutmayın; makamlar gelip geçidir. Milletimize ve canımızdan aziz bildiğimiz vatanımıza hizmet için makamlar birer araçtır, birer fırsattır. Kimsenin bu unvanları, bu makamları araç olmaktan çıkartıp amaç haline getirmesine bizler rıza göstermeyiz. Bizler oturduğu koltuklardan, sahip olduğu payelerden güç alan, hayata sadece bu pencereden bakan insanlar olamayız. Hep birlikte dünya hayatının tıpkı bir ağacın gölgesinde dinlemek kadar kısa bir yolculuk olduğunu unutmadan, geride hoş bir sada bırakmak için çalışan insanlar olmanın mücadelesini veriyoruz, vermeliyiz.

Sonunda gideceğimiz yer, boyumuz kadar bir mezar. Bir şey gelecek mi bizle beraber? Gelmeyecek. Makamlar gelecek mi? Gelmeyecek. Hoca efendi musalla taşında bizi oraya yerleştirdikleri zaman ne diyecek? Cumhurbaşkanı niyetine demeyecek, başbakan niyetine demeyecek...Er kişi niyetine, hatun kişi niyetine diyecek. Sırtlayıp götürecekler. Mezara yerleştirecekler. Sonra yanında yarım saat 45 dakika kalır orada bir dualar okunursa... Ondan sonra giderler inanın bir daha yanınıza uğrayan ya olur ya olmaz. Vefalılar uğrar ama vefasızlar hiç uğramaz. Yani sana eğer hiç olmazsa vefalı evlatlar, yakınlar, zaman zaman o mukaddes kitabımızdan bazı sureler okursa öp başına koy."

(Sürecek)